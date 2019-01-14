کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت مزارع کشاورزی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سال گذشته ۱۰۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان زیر کشت انواع محصولات کشاورزی رفت که امسال با توجه به کاهش افزون بر ۸۵ درصدی نزولات آسمانی نسبت به بلند مدت و به تبع آن کاهش ۵۰ درصدی ذخایر آبی و افزایش دما شاهد کاهش سطح زیر کشت هستیم.

وی ادامه داد: براثر خشکسالی که سبب کاهش سطح زیر کشت مزارع کشاورزی سیستان و بلوچستان شده زندگی ۷۰ درصد مردم که معیشت آنان به این بخش وابستگی دارد تحت تاثیر قرار می گیرد.

رئیس سازمان کشاورزی سیستان و بلوچستان بر اطلاع رسانی مسائل و مشکلات استان در سطح ملی و پیگیری پرداخت خسارات سال گذشته فعالان این حوزه تاکید کرد و افزود: خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه به بخش کشاورزی در سال زراعی ۹۶-۹۷ در سیستان ۸ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۳۹۳ میلیون ریال و در شهرهای جنوب استان چهار میلیون و ۵۶هزار و ۷۹۱ ریال بوده است.

وی تاکید کرد: براثر خشکسالی بخش دامپروری سیستان و بلوچستان نیز با مخاطراتی نظیر کاهش جمعیت دامی، شیوع بیماری ها، کاهش درآمد دامداران و تولید گوشت روبه رو خواهد بود.

پیری افزود: از آنجایی که در سال زراعی جدید وضعیت سیستان و بلوچستان بسیار بحرانی و نگران کننده و زنگ خطر به صدا درآمده ضروریست از همه ظرفیت ها برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم.

وی بر کاهش خسارت ناشی از خشکسالی از طریق تغییر الگوی کشت، گسترش کشت گیاهان دارویی و کشت های متراکم نظیر خرما و مرکبات در سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: در بازده زمانی از یکم مهر تا ۲۳ دیماه این استان تنها ۴.۹ دهم میلی متر بارندگی دریافت کرده است.

اله بخش ریگی افزود: سیستان و بلوچستان نسبت به بلند مدت مشابه افزون بر ۹۰ درصد کاهش بارندگی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان هم اینک سکاندار کم بارش ترین استان کشور است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه امسال این استان یکی از خشکترین سال های خشکسالی خود را تجربه می کند باید برنامه ریزی لازم انجام شود تا مشکلات مردم به حداقل کاهش یابد.

عبدالرحمن شهنوازی افزود: با توجه به تداوم خشکسالی در سیستان و بلوچستان درخواست تشکیل کارگروه ملی احیای تالاب بین المللی هامون، توسعه اراضی دشت باهوکلات در سطح ۶ هزار هکتار، پیگیری حق آبه رودخانه هیرمند، درخواست اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای مهار ریزگردها و غیره مورد توجه قرار گرفته است.

وی ایجاد سایت اسکان، پیش بینی سبد غذایی برای ساکنان مناطق دچار بحران سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت، خرید علوفه برای نگه داشت دام، خرید تانکر آبرسانی در روستاهای در معرض تنش آبی و اختصاص آرد مورد نیاز و جمع آوری شن های روان از روستاها را از دیگر پیشنهادات برای رفع مشکلات استان در حوزه بحران خشکسالی برشمرد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ روز طوفانی و نامناسب در این استان گزارش شده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی ها در سالجاری میزان حجم ذخیره آب در پشت هفت سد مخزنی این استان را به ۴۲۹ میلیون متر مکعب رسانده به طوریکه هم اینک تنها ۲۲ درصد ظرفیت این سدها آبگیری شده و ۷۸ درصد آن خالی است.

ناصر ریکی افزود: این مقدار آب نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸۱۴.۵۶ میلیون متر مکعب، کاهش ۴۷ درصدی را نشان می دهد.