به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق فردا چهارشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملت های آسیا در دبی به مصاف هم خواهند رفت.

بشار رسن هافبک تیم ملی عراق که در تیم پرسپولیس ایران هم بازی می کند، قبل از این بازی تاکید کرد که برای رویارویی با ایران اشتیاق زیادی دارد.

رسن گفت: می خواهم به کادر فنی و هواداران تیم ملی عراق بابت برد سه بر صفر در بازی قبل تبریک بگویم. دو بازی قبل را فراموش کرده ایم و تمام تمرکزمان روی بازی با ایران است. تیم برنده در این مسابقه صدرنشین صعود می کند و تیم صدرنشین هم از نظر تئوری راه ساده تری در ادامه جام دارد.

هافبک تیم ملی عراق تاکید کرد: ایران یکی از بهترین تیم های آسیا و گزینه حضور در فینال است. بازی بسیار سختی در پیش داریم. ایران تیم متمایزی است. البته عراق هم تیم متمایزی است. بازیکنان جوان زیادی در ترکیب خود داریم. کادر فنی عراق چند بازی ایران را در جام ملت ها تماشا کرده و بهترین ترکیب و برنامه ها را برای این بازی در نظر می گیرد.

رسن ادامه داد: رقابت زیادی بین بازیکنان عراق برای حضور در ترکیب اصلی وجود دارد اما همه ما یک تیم هستیم. تمام بازیکنان قادر هستند عملکرد خوبی داشته باشند. سرمربی تصمیم گرفت چه کسانی از ابتدا مقابل یمن و ویتنام بازی کنند. در بازی سوم مقابل ایران هم همینطور است.

هافبک تیم ملی عراق در پایان گفت: از تمام تماشاگرانی که در دو بازی گذشته ما در شارجه و ابوظبی حاضر شدند، تشکر می کنم. منتظر هستیم تا آنها را در بازی با ایران در دبی ببینیم. از تماشاگرانی هم که از عراق به امارات آمده اند تا ما را حمایت کنند، تشکر می کنم.