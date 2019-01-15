به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه خبر داد که قرار است یک خریدار نفتی از کرهجنوبی در ماه ژانویه حدود ۲ میلیون بشکه میعانات گازی ایران را دریافت کند.
این محموله اولین واردات نفت کرهجنوبی از ایران پس از ۴ ماه وقفه محسوب میشود. کرهجنوبی، پنجمین خریدار بزرگ نفت در جهان، پیش از اعمال تحریمهای نفتی ضد ایرانی آمریکا در ماه نوامبر، واردات خود از این کشور را متوقف کرده بود.
این منبع آگاه که به علت حساسیت موضوع درخواست کرد نامی از او برده نشود، گفت: اولین محموله که بار آن حدود ۹۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است (یک نوع نفت خام فوق سبک که معمولا با پردازش گاز طبیعی تولید میشود)، قرار است این هفته به بندر اینچئون کرهجنوبی برسد.
دادههای رفینیتیو ایکون نشان میدهد، سیلویا وان، نفتکش حامل ۹۹۵ هزار بشکه نفت ایران، قرار است در ۱۵ ژانویه به کرهجنوبی برسد.
طبق گفته منبع آگاه، محموله دوم که شامل ۹۹۰ هزار بشکه نفت است، در ادامه این ماه به کره خواهد رسید.
کرهجنوبی در ماه نوامبر، معافیت موقتی از تحریمهای ضدایرانی آمریکا دریافت کرد که طی آن به این کشور اجازه داده شده است روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کند، که بیشتر آن به میعانات گازی تخصیص داده خواهد شد.
رییس اسکی اینوویشن، مالک بزرگترین پالایشگاه کرهجنوبی، اسکی انرژی، هفته گذشته به رویترز گفت: انتظار میرود خریداران کرهای نفت ایران، در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه، واردات نفت خود از ایران را آغاز کنند.
خریداران کرهای نفت ایران شامل اسکی انرژی، پتروشیمی اسکی اینچئون، که مالک آن هم اسکی اینوویشن است، شرکت هیوندای اویلبنک و پتروشیمی هانووا توتال، میباشند.
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