۲۷۰ تشکل قرآنی در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمدتقی کاظمی نسب سه شنبه ظهردر نشست توجیهی موسسات قرآن و عترت مشهد اظهار کرد: ۱۰۳ موسسه قرآن و عترت در خراسان‌رضوی وجود دارد که هیچ کدام قبل از انقلاب وجود نداشته‌اند و بعد از انقلاب اسلامی در استان ۵۰۰۰ جلسه محلی تشکیل شده و همچنین درحال حاضر نیز به برکت وجود انقلاب‌اسلامی ۲۷۰ تشکل قرآنی در استان وجود دارد که در حوزه قرآن بسیار خوب ورود پیدا کرده‌اند.

وی افزود:مؤسسات قرآن و عترت باید در حوزه فعالیت‌های قرآنی نیازسنجی داشته باشند که جوانان چه نیازهایی دارند و در این میان برای رفع این نیاز باید به سمت مفاهیم و تدبیر قرآنی سوق پیدا کنیم و به سمتی رهسپار شویم که سبک زندگی قرآنی شکل گیرد و می‌توان این سبک‌ها از قرآن استخراج شود.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد:قرآن سبک‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را تعریف کرده و اگر در بحران اقتصادی قرار داریم و نتوانیم آن را کنترل کنیم و دائما به دنبال سودجویی و یا موارد دیگر باشیم که به هر طریقی رشد پیدا کرده است باید گفت فرهنگ اقتصاد قرآنی در جامعه رواج ندارد و باید آن‌ها را از قرآن استخراج و به جوانان منتقل کنیم.

وی گفت: حدود ۱۰۰ آیه وجود دارد که سبک زندگی قرآنی را به ما آموزش می‌دهد، موسسات قرآن و عترت باید با توجه به این آیات سبک زندگی قرآنی را به مردم آموزش دهند.

کاظمی نسب تاکید کرد:۵۹ موسسه قرآن و عترت در مشهد وجود دارد که اگر هر موسسه ۱۰۰۰ نفر را عضو مجموعه کند منجر به تقویت فرهنگ افراد می‌شود ودر زندگی امروزی که آستانه تحمل مردم بسیار کم شده و مردم بی‌تاب هستند و به سرعت در هر مسئله‌ای که رخ می‌دهد از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند اگر قرآن را جزء سبک زندگی خود قرار دهیم، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی بیان کرد:یکی از فعالیت‌هایی که موسسات می‌توانند دنبال کنند مشاوره و فعالیت در فضای مجازی است چرا که ۴۵ میلیون نفر کاربر در فضای مجازی وجود دارد و موسسات باید از این فضا نهایت استفاده را داشته باشند.