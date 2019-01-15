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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

چین به شرکت‎های دولتی درباره سفر به آمریکا هشدار داد

چین به شرکت‎های دولتی درباره سفر به آمریکا هشدار داد

دولت پکن به کارکنان شرکت‎های دولتی هشدار داد تا جایی که امکان دارد از سفر تجاری به آمریکا و کشورهای هم پیمان آن بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، چین به مسئولین برخی شرکت‌های دولتی توصیه کرد از انجام سفرهای تجاری به آمریکا و هم پیمانانش پرهیز کنند و چنانچه مجبور به انجام چنین سفرهایی شدند، تدابیر شدیدی را در حفاظت از رایانه‌ها و دیگر ابزارهای الکترونیکی خود اتخاذ کنند.

در همین راستا، کمیسیون نظارت بر دارایی‌های دولت که بر حدود ۱۰۰ شرکت چینی نظارت دارد، خواستار آن شد تا کارکنان در صورت اجبار برای سفر به آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کانادا فقط از لپ تاپ‌های ویژه‌ شرکت استفاده کنند.

گفتنی است به دنبال بازاداشت یکی از مدیران ارشد شرکت هوآوی از سوی کانادا و تصمیم برای استرداد وی به آمریکا، رابطه پکن- اتاوا دستخوش تنش شده است.

 این در حالی است که چین دیروز از حکم اعدام یک تبعه کانادایی به جرم قاچاق سازمان یافته خبر داد- امری که تنش میان ۲ کشور را بیش از پیش تشدید می‌کند.

کد مطلب 4513846
مریم خرمایی

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