دیپلماسی ظریف در عراق/ هنوز از اجرای SPV خبری نیست

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، محمد مهدی ملکی: سیاست خارجی در این هفته تحت شعاع سفر چهار روزه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به کشور همسایه و متحد راهبردی ایران در منطقه یعنی عراق قرار داشت که به نظر تحلیلگران این سفر توانست گام مثبت و رو به جلویی در ارتقای سطح مناسبات و تعاملات سیاسی و اقتصادی دو طرف بوجود آورد.

عراق در سیاست خارجی ایران جایگاه بسیار بالایی دارد و لازم است سفرهای متعددی میان مقامات عالی رتبه دو طرف به صورت متعدد و مستمر وجود داشته باشد تا زمینه مناسبی جهت افزایش همکاری ها بوجود آید.

ظریف در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات و شخصیت های سیاسی در بغداد با سفر به اربیل و سلیمانیه، با مقامات اقلیم کردستان هم دیدار و در خصوص ارتقا و توسعه روابط میان ایران و اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد.

از طرفی، همچنان تلاش ها برای خنثی کردن اقدام آمریکا مبنی بر اعمال دور جدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادها در حوزه سیاست خارجی کشور به حساب می‌آید، امری که با همکاری و رایزنی های گسترده با کشورهای اروپایی، روسیه و چین در حال پیگیری است.

سیاستمداران کاخ سفید همچنان بر رویکرد یکجانبه گرایانه خود اصرار می‌کنند و این منجر به اتخاذ سیاست استقلال گرایانه از سوی کشورهای اروپایی و دیگر قدرت های اقتصادی و منطقه ای از جمله چین و روسیه شده است که دیگر نمی‌خواهند یک کشور برای همه جهان تصمیم گیری کند.

این هفته هم در حوزه سیاست خارجی تحولات بسیاری را شاهد بودیم و اتفاقات مختلفی حادث شد که هریک از آنها اجزای یک کل واحد هستند که می‌توانند در کنار هم مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی را تشکیل دهند و نقطه اشتراک آنها هم حرکت به سمت تامین حداکثر منافع ملی است.

امروز شرایط عرصه بین‌الملل به نحوی است که کارشناسان از آن به عنوان دوران گذار یاد می‌کنند، یعنی برهه‌ای حساس که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در آن بسیار سریع و غیرقابل پیش‌بینی است و قدرت‌های مختلف هریک در راستای نیل به اهداف مشخصی در تلاش هستند تا جایگاه بهتر و بالاتری در عرصه جهانی کسب کنند و در تعیین تحولات و معادلات بین‌المللی سهم بیشتری داشته باشند.

مشروح اخبار سیاست خارجی در هفته‌ای که گذشت، به شرح زیر است:

تحریم ایران به بهانه گروه‌های تروریستی توسط اروپا «جرم» است​

نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در قبال ایران گفت: هر کشوری باید مسیر آینده خود را روشن کند، به طور مثال اگر اروپا به دنبال ارتباط و همکاری با ایران هست باید از طرح برخی بهانه‌تراشی های جزئی علیه ایران پرهیز کند.

وی گفت: اینکه برخی در داخل این طور مطرح می‌کنند که نباید رفتار طرف مقابل مغایر روح برجام باشد به این معناست که اصل بر همکاری بین کشورها است و نباید اتفاقی بیفتد که همکاری و تعامل میان کشورها را خدشه دار کند.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب که اگر اراده اروپا تداوم همکاری و ارتباط با ایران است، نباید کاری کند که این مساله دچار تزلزل شود، افزود: نباید این مسئله را فراموش کنیم که خاک کشورهای اروپایی به محل تجمع گروه های معارض ایران اعم از گروه های تجزیه طلبی همچون گروه الاحوازیه و یا گروه های براندازی چون سازمان منافقین بدل شده است که اساسا با تعامل و همکاری سازگاری ندارد.

شفیعی تصریح کرد: به بیان دیگر، کشورها نباید به محل تجمع و پناهگاهی برای گروه‌های برانداز دیگر کشورها تبدیل شوند. از طرفی باید بدانیم که نقطه آغاز هر تحولی در روابط میان ایران و اروپا خود کشورهای اروپایی هستند و اگر ایران هم رفتاری در قبال آنها نشان می دهد، صرفاً عکس العملی به سیاست‌ها و رویکردهای آنها است.

شهروندان ایرانی تا اطلاع ثانوی به گرجستان سفر نکنند​

وزارت امور خارجه در اطلاعیه ای در خصوص سفر هموطنانی که قصد سفر به گرجستان را دارند، اعلام کرد: با توجه به اخبار مربوط به شیوع آنفلوانزای خوکی در کشور گرجستان، به هموطنان عزیزی که قصد سفر به این کشور را دارند توصیه می شود جز در موارد ضروری تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند.

کاردار لهستان به وزارت خارجه فراخوانده شد/اقدام متقابل ایران

در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطلاح صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان که قرار است در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار شود، روز شنبه ۲۲ دی «ویچخ اونلت» کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

در این دیدار، رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس را اعلام داشت و گفت: این، یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری کند.

کاردار لهستان در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص کنفرانس مذکور، بر ضد ایرانی نبودن آن و بیان اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی متفاوت است تاکید کرد.

اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شد

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دانش هسته ای را مهار کرده ایم، گفت:در دانش و صنعت هسته ای آن قدر پیشرفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و استفاده از طراحی دیگران، خودمان می توانیم سوخت جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور است.

وی گفت: راکتور هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد اما سوخت مدرن، بهره وری راکتور را افزایش می دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داریم،اظهارداشت: محصولی که با سوخت ۲۰ درصد قبلی متفاوت است و در هر راکتوری مانند راکتور تهران ساخته شود، می توانیم سوختش را تأمین کنیم.

صالحی، تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل را از گلوگاه های اصلی راکتور برشمرد و گفت: اکنون طراحی راکتور برای متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است.

وی گفت:از دیگر دستاوردهای بزرگ هسته ای ما این است که علاوه بر تجهیزاتی که می سازیم، دانش صنعت هسته ای را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به نحوی که فرمول های علمی را به صورت نرم افزاری درآورده ایم و پس از راستی آزمایی، از آن برای طراحی استفاده می کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی از توانمندی دانشمندان هسته ای کشورمان در تولید ماده اولیه FDG یعنی داروی مورد استفاده در تجهیزات «پت» خبر داد و افزود: ماده اولیه FDG، اکسیژن ۱۸ است که توانسته ایم این اکسیژن را با خلوص ۹۵ درصد در اراک تولید کنیم.

نمایش اخیر اروپا نجات دهنده برجام نخواهد بود

سید محمد علی حسینی سفیر اسبق ایران در ایتالیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رفتار اخیر اروپا در تحریم های جدید علیه ایران و طرح اتهام زنی های گسترده مبنی بر اقدامات تروریستی در خاک کشورهای اروپایی، اظهارداشت: ظاهرا برخی از کشورهای اروپایی تنها در ایفای نقش پلیس بد، موفق و کارآمدند، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از نقش تاثیر گذاری هم برخوردار هستند، قصد دارند ناتوانی و ضعف خود در انجام تعهدات برجامی از جمله گشایش یک کانال مطمئن مالی را با طرح اتهامات بی اساس و طلبکاری نابجا در حوزه های دیگر از جمله حوزه دفاع موشکی پنهان کنند.

وی گفت: تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی توسط اتحادیه اروپا، تصمیم ناموجه دیگری است که کشورهای اروپایی در این ایام نسبت به آن اقدام کرده اند.

حسینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا هوشیار باشد که چنانچه بطور جدی خواستار روابط دوستانه و رو به گسترش با جمهوری اسلامی ایران است، باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد، افزود: اگر با خوش بینی و چشم پوشی، بپذیریم که صرفا فشارهای طرف آمریکایی بر کشورها و نهادهای اروپائی، مسیر تعیین سازوکار مطمئن مالی برای تجارت با ایران را برای اروپا طولانی و ناهموار ساخته؛ اما تصمیم مستقل و سریع این اتحادیه مبنی بر تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی اساساً در تعارض با حُسن نیتی است که برخی از کشورهای اروپایی در همکاری با ایران مدعی آن هستند.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص پناه دادن کشورهای اروپایی به گروه های معارض و برانداز ایرانی در خاکشان تصریح کرد: قطعا، اقدام اروپا در پناه دادن گروهک های تروریستی و تجزیه طلب و همچنین حمایت و تامین آزادی عمل آنها نشانه ای بارز از بی صداقتی و همچنین استاندارد دوگانه و مبتنی بر استفاده ابزاری و مخرب از موضوع تروریسم در قبال جمهوری اسلامی ایران است. این نکته نیز با ادعای برخی از طرف های اروپائی مبنی بر وجود اراده لازم در تقویت مناسبات با ایران و البته با ارزش هایی که خود آنها مدعی آن هستند، مغایرت دارد.

ظریف در صدر هیات سیاسی و اقتصادی عازم عراق شد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

راه مقابله با تحریم های آمریکا ارتباط هر چه بیشتر با چین است

محمد حسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم توجه بیشتر دستگاه سیاست خارجی به چین به عنوان قدرتی اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری با آن کشور، اظهارداشت: متاسفانه یکی از اشتباهات سیاست خارجی در دولت های یازدهم و دوازدهم این است که ما تمام تخم مرغ های خود را در سبد غرب و به طور خاص کشور های اروپایی گذاشتیم اما مطمئناً از طرف اروپا آبی برای ملت ایران گرم نخواهد شد.

وی گفت: به نظر من اگر ما بخشی از وقت سیاست خارجی خود را صرف ارتباط با چین و کشورهای شرقی می‌کردیم وضعیت بهتری داشتیم.

آصفری بیان کرد: وضعیت امروز ما به این نحو است که مردم از دولت می‌خواهند مشکلات گرانی، بیکاری، تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی را حل کنند و کسی توقع یا چشم داشتی به این ندارد که دولت حتماً ارتباطی با غرب داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: دولت باید تغییر رویکردی نسبت به ارتباطات خودش با سایر مناطق و از جمله شرق آسیا داشته باشد اما نباید به سادگی به اروپا اجازه دهیم که از تعهدات و مسئولیت خودشان در قالب برجام شانه خالی کنند چرا که آنها موظف به انجام تعهداتی جهت تامین منافع ایران در قالب برجام هستند.

وی ادامه داد: مطمئنا یکی از توفیقات برای ما در توسعه روابط با کشور قدرتمندی همچون چین می تواند افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی باشد که اهمیت زیادی برای پیشبرد پروژه های داخلی ما دارد.

«اسب آمریکا» بازنده است،کشورها روی آن شرط بندی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی امروز در جریان سفر به بغداد در جمع خبرنگاران درباره این سفر،گفت: ارتباط ایران و عراق سابقه طولانی دارد و ما کشوری بودیم که در دوران سختی در کنار مردم عراق بودیم و مردم عراق موفق شدند خطری که برای کل منطقه بحران آفرین بود را رفع کنند.

وی ادامه داد: ما در کنار مردم عراق بودیم، بخش خصوصی ایران همواره در این سال ها نقش فعالی در بازسازی عراق داشت و روابط بسیار قوی،تجاری بین ایران و عراق وجود دارد، البته بعضی تلاش کردند این روابط را به هم بزنند اما به لطف خدا و با درایت مسئولان دو کشور توفیقی در این زمینه نداشتند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اولین سفر او پس از انتخابات عراق به این کشور است،تاکید کرد: پس از تشکیل حکومت جدید، اولین بار است که به عراق سفر می کنم و قبلاً قرار بود به این کشور سفر کنم اما با سفر «برهم صالح» به ایران، این سفر را قدری دیرتر انجام دادیم تا زمینه برای سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عراق هم فراهم شود.

ظریف خاطر نشان کرد: در این سفر علاوه بر بغداد، به عتبات مقدس در نجف و کربلا هم سفر خواهم داشت و یک فروم اقتصادی مشترک هم با عراقی ها خواهیم داشت و به اقلیم هم سفر می کنم و در اقلیم و سلیمانیه و اربیل برنامه هایی چون فروم (مجمع) اقتصادی درسلیمانیه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برنامه های تدارک داده شده بیشتر برای این است که بخش خصوصی ما امکان همکاری بیشتر با بخش خصوصی عراق را داشته باشد، افزود: همچنین مشکلاتی که در ماه های گذشته، مخصوصاً بعد از حمله داعش به عراق در فعالیت های بخش فنی، مهندسی و سایر بخش ها در عراق با توجه به مزاحمت های آمریکایی ها به وجود آمده بود با همفکری دو طرف حل کنیم.

وی همچنین به مزاحمان در روابط دو کشور ایران و عراق توصیه کرد، این حرکت ها نتیجه شکست سیاست های ایالات متحده است و این شکست ها چهل سال است که ادامه پیدا کرده و پیشنهاد من به کشورها این است که روی اسب بازنده هیچ وقت شرط بندی نکنند.

ظریف با همتای عراقی دیدار و گفتگو کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که برای یک دیدار رسمی و در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد بغداد شده است، عصر امروز(یک شنبه) با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزرای خارجه با مرور روابط و مناسبات میان دو کشور، بر ارتقاء و پیشرفت این روابط با تمرکز بر زمینه های مشترک و افزایش همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی تاکید کردند.

وزیر امور خارجه عراق از جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک و مساعدت در مبارزه با تروریسم در عراق تشکر و قدردانی کرد.

وزرا همچنین در خصوص مسائل منطقه ای بویژه سوریه، یمن و دیگر چالش های فراروی منطقه نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ طرفین بر ضرورت حمایت از مطالبات مشروع مردم فلسطین و حق بازگشت به سرزمین خود تاکید کردند.

اجازه نمی‌دهیم کسی در روابط ایران و عراق دخالت کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر امروز پس از دیدار و گفتگو با «محمدعلی الحکیم» همتای عراقی خود در بغداد در نشست خبری مشترک با خبرنگاران به جزئیات دیدار خود با وزیر خارجه عراق اشاره کرد و گفت: در مذاکرات امروز ۱۰ عنوان کلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاه بسیار نزدیکی بین دو کشور در بسیاری از زمینه ها وجود داشت.

وی افزود: روابط دو جانبه در حوزه های مختلف تجاری، سیاسی و مردمی، گردشگری سلامت و عتبات عالیات،تحولات منطقه ای و همکاری در سازمان های بین المللی از جمله محورهای بحث شده در این دیدار بود.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: تصمیم گرفته شد،کمیته مشترک برای استفاده از اروندرود و شط العرب را هر چه سریع‌تر تشکیل و اعضای کمیته را به یکدیگر معرفی کردیم تا بتوانند کار را شروع کنند.

ظریف، رایزنی پیرامون مسائل منطقه را محور دیگر مذاکره با همتای عراقی عنوان کرد و با بیان اینکه پیرامون ضرورت بازگشت حاکمیت در کل اراضی سوریه و مقابله با تروریسم در سوریه و حمایت از دولت سوریه گفتگو کردیم،گفت: از تلاش دولت عراق برای عادی سازی در روابط دولت سوریه با جامعه عرب استقبال می‌کنیم.

ظریف با بیان اینکه ایران و عراق دارای تاریخ مشترک هستند، تاکیدکرد: هرساله مردم عراق میزبان میلیون ها ایرانی و مردم ایران نیز میزبان میلیون ها عراقی هستند و این نشان می دهد که روابط،بسیار مستحکم است؛ روابط ایران و عراق به زیان هیچکس نیست بنابراین اجازه دخالت در آن را به کسی نمی دهیم.

ظریف با سید عمار حکیم دیدار کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که به عراق سفر کرده است، با سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در بدو ورود به عراق در جمع خبرنگاران به سوال های آنها پیرامون سفرش به این کشور پاسخ داد و سپس در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود حضور پیدا کرد.

روحانی اسفند ماه به عراق می‌رود/کمیته مشترک لایروبی تهران و بغداد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که همراه با هیاتی اقتصادی به عراق سفر کرده است، امروز در جمع خبرنگاران درباره دیدار و رایزنیهایی که با مسئولان عراق داشت، گفت:به محض ورود از ساعت ۴ بعد از ظهر دیروز با وزیر امور خارجه عراق، جلسه فوق العاده‌ای داشتیم که حدود دو ساعت به طول انجامید. در این جلسه همکاری‌های دوجانبه و مسائل اقتصادی و منطقه‌ای را بررسی کردیم.

وی افزود: ما دیدگاه‌های مشابهی در مورد مسائل سوریه و ضرورت حفظ تمامیت ارضی این کشور و همچنین ضرورت پایان دادن به جنگ در یمن داریم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در مسائل دوجانبه، گفتگوی بسیار خوبی در خصوص همکاری‌های اقتصادی داریم، گفت: البته مشکلاتی در این زمینه است که انشالله امروز هم در مجمع اقتصادی بنا داریم با چند وزیر عراقی موضوعات مختلفی را در موضوع همکاری‌های اقتصادی دوجانبه بررسی کنیم.

ظریف خاطرنشان کرد: همچنین دیروز در جلسه با وزیر امور خارجه و عبدالمهدی نخست وزیر عراق توافق کردیم تا کمیته مشترک برای مشکل لایروبی اروند رود ایجاد شود که طی یک یا دو روز آینده تاریخ آن هماهنگ خواهد شد؛ ایجاد این کمیته مشترک می‌تواند خبر خوبی برای مردم خوزستان و بصره باشد.

وی با اشاره به گفتگویی که با نخست وزیر عراق داشت، گفت:در این جلسه موضوعات مختلف بررسی شد و جناب نخست وزیر، در خصوص تسهیل روابط دوجانبه دستوراتی را برای حل مشکلات اقتصادی صادر کرد و توافق شد تا سفر رئیس جمهور کشورمان با دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در اسفند ماه صورت گیرد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بعد از آن دیداری داشتیم با ائتلاف اصلاح یکی از دو ائتلاف بزرگ و فراگیر عراق که یک ائتلاف بزرگ بین طایفه‌ای است و همه قومیت‌ها و حتی سلایق مختلف سیاسی در آن حضور دارند که این خود یک خبر مبارک در عراق است.

نگاه اروپا نسبت به ایران با آمریکا تفاوتی ندارد

جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رویکرد اخیر اروپا نسبت به ایران مبنی بر طرح اتهام زنی های گسترده و تحریم شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران، اظهارداشت: مجموعه کشورهای اروپایی، آمریکا و متحدان این کشورها از جمله کانادا استراتژی مشخصی در برابر کشورهایی که دارای استقلال، فکر و ایدئولوژی مشخص و متفاوتی از آنها هستند، دارند و به هر طریق ممکن جهت توقف روند سیاسی، اقتصادی و بین المللی آن کشورها عمل می کنند.

وی گفت: ممکن است کشورهای ذکر شده در درون خود دچار اختلافات و مشکلاتی باشند اما در برابر کشورهای مستقل وحدت رویه دارند، بنابراین اینکه تصور کنیم نگاه اروپا نسبت به ایران متفاوت با رویکرد آمریکا به ما است یک اشتباه به حساب می آید.

منصوری افزود: یک نکته را هم باید مد نظر داشته باشیم و آن اینکه اروپا به شدت نگران نفوذ اسلام به کشورهای اروپایی است به نحوی که استراتژیست های اروپایی طی دو دهه اخیر به مقامات این کشورها نسبت به آینده اروپا در برابر جهان اسلام هشدارهای جدی داده اند.

سفیر اسبق ایران در چین تصریح کرد: کارشناسان اروپایی بر این باور هستند که مکاتب فکری مختلف اروپا که قرار بود سپری برای مقابله برابر کشورهای اسلامی باشند، عملاً توانشان را از دست داده اند. این نکته مهمی است که شاید کمتر در داخل کشور هم به آن پرداخته شده باشد.

وی ادامه داد: این مسئله که اروپا مدعی است که تمایل به حفظ برجام و تداوم همکاری‌های تجاری با ایران دارد نمی‌تواند چندان جدی و واقع بینانه باشد و شاید طرح این ادعاها هم به دلیل مهار ایران باشد.

لهستان حق میزبانی کنفرانس ضد ایرانی را ندارد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست خبری هفتگی خود، پیرامون برخی اظهارات در خصوص برنامه فضایی ایران، گفت: اظهارات آقای پمپئو اشتباه است، جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از همه تکنولوژی‌های موجود را برای پیشرفت دارد و در این مسیر در انتظار نظر و خواست دیگران نخواهد بود.

وی گفت: با یک کشور اروپایی تفاهم نامه‌ای داشتیم ولی آن کشور به تعهدات خودش عمل نکرد، ولی ایران، منتظر کسی نمی‌ماند و با استفاده از دانش بومی خود مسیر پیشرفت را دنبال می‌کند و امروز هم موفقیت‌های بسیاری را در حوزه فضایی به دست آوردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه، این موضوع منافاتی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد و نقض کننده‌ این قطعنامه نیست، اظهارداشت: تلاش مذبوحانه برخی برای ایراد گرفتن از اقدامات فضایی ایران راه به جایی نمی برد.

قاسمی تاکید کرد: ما برای پیشرفت کشور، نیاز به این تکنولوژی داریم و امیدواریم که در مسیر صحیح خود طی طریق داشته باشیم.

وی در خصوص واکنش ایران به رفتارهای خصمانه اروپا، گفت: وزارت امور خارجه در قبال هر اقدام اشتباه و بی جا از سوی هر کشوری که باشد اقدامات لازم، سریع و سنجیده خود را انجام می‌دهد و تاکنون هم این طور بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:در زمان لازم در خصوص نوع اقدامات بعدی خبرهای لازم را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

قاسمی در خصوص موضع دولت لهستان درباره برگزاری همایش ضد ایرانی در آن کشور، تصریح کرد: حاکمان ناپخته حاکم بر آمریکا تحرکات خاصی را در سطح جهانی آغاز کردند که یکی از آنها خصومت با مردم ایران است.

جمعی از شخصیت‌های سیاسی و دینی با ظریف دیدار کردند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز از دیدار رسمی خود از عراق، در دیدارهایی جداگانه با روساء و نمایندگان گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی، قومی و اجتماعی این کشور، از جمله رئیس و اعضای وقف سنی و نمایندگان اقلیت‌های مسیحی، صائبی، ترکمان و ایزدی دیدار و گفتگو کرد.

کسانی که ۷تریلیون دلار درمنطقه خرج کردند، برای امنیت هزینه نکردند

محمدجواد ظریف عصر امروز و در ادامه دیدارها و رایزنی‌های خود با مقامات عراقی، با آقای هادی عامری، رییس فراکسیون ائتلاف سازندگی و نمایندگان این فراکسیون، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، عامری با اشاره به تلاش فراکسیون سازندگی در انتخابات اخیر این کشور برای عبور از طایفه گرایی، افزود: این فراکسیون در برگیرنده اعضایی از همه مذاهب و اقوام مختلف عراق است و با اقبالی که مردم عراق از این ائتلاف داشتند، نشان داده شد که مطالبه مردم عبور از طائفه گرایی است.

عامری با اشاره به تحرکات اخیر در پایتخت عراق گفت این دیدارها و تحرکات، بیانگر آن است که عراق به ثبات و استقرار قابل توجهی دست یافته است.

وی افزود: عراق یک کشور مهم منطقه است و اگر نتواند نقش منطقه ای خود را ایفا نماید، به ضرر منطقه خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با ابراز خشنودی از دیدار با فراکسیون سازندگی گفت این اقدام شما، نمونه بارز پیروزی مقاومت و مردم سالاری در عراق است.

ظریف، نقش فعال مرجعیت و رهبران جهادی و مردم عراق را باعث پیروزی بر تروریسم خواند و افزود: در نتیجه همین پیروزی بود که بغداد ، امروز به یک پایتخت مهم در منطقه برای دیدارهای هیات های مختلف سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است و دیدگاههای منطقه ای رئیس جمهور و نخست وزیر مورد حمایت ماست.

رئیس مجلس عراق بر تقویت روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در عراق حضور دارد، با محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار ظریف و محمد حلبوسی که معاونان رئیس و روسای فراکسیون های پارلمانی این کشور نیز حضور داشتند،رئیس مجلس عراق، با اشاره به تاریخ و منافع مشترک دو کشور، از نقش کشورمان در کمک به ملت عراق در شکست داعش قدردانی و بر تقویت و گسترش روابط دو کشور در زمینه های مختلف و بویژه اقتصادی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور، بویژه روابط پارلمانی دو کشور در سالهای اخیر، افزود: دیدار ۷ میلیون ایرانی و عراقی در سال از کشورهای یکدیگر، یک ملاک برجسته در نزدیکی دو ملت بزرگ ماست.

همایش تجاری مشترک ایران و عراق در بغداد برگزار شد

همایش تجاری مشترک ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

ظریف به منظور دیدار با مقامات عراق به آن کشور سفر کرده است و تا کنون با همتای عراقی خود، رئیس مجلس و جمعی از شخصیت ها و گروه های سیاسی آن کشور دیدار کرده است.

قاسمی: آمریکا از شکست های پیاپی سیاست های خود در منطقه درس بگیرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن اظهارات ضد ایرانی و جنگ‌طلبانه وزیر خارجه آمریکا در خصوص ایران در سفر به امارات متحده عربی گفت: آمریکا باید از شکست سیاست های جنگ طلبانه بی شمار خود در چند دهه گذشته در قبال منطقه درس بگیرد و بداند که جمهوری اسلامی ایران ارزشی برای اینگونه تهدیدات آمریکا قائل نیست و تحت تاثیر آن قرار نخواهد گرفت.



قاسمی افزود: مقامهای آمریکایی تصور می کنند که با اقدامات مغایر با موازین بین المللی و منشور ملل متحد می توانند به اهداف نامشروع خود، که چیزی جز بی ثبات کردن منطقه و ایجاد تنش های جدید بین کشورها نیست، دست خواهند یافت درحالی که جنگ طلبان در واشنگتن از این واقعیت غافل اند که ایران رویکرد و سیاست اصولی و راهبردی خود در تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان را همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و با تدبیر و هوشمندی، اجازه نخواهد داد آرزوهای خام و کینه توزانه آنها تحقق یابد.

نخست وزیر و رئیس مجلس سابق عراق با ظریف دیدار کردند

نخست وزیر و رئیس مجلس سابق عراق و جمعی از اعضای ائتلاف الوطنیه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و گفتگو کردند.

مسائل دوجانبه و منطقه ای؛ محور گفتگوی ظریف با رئیس جمهور عراق

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در بغداد حضور دارد، دوشنبه شب با برهم صالح، رئیس جمهور عراق دیدار و در خصوص مهمترین موضوعات و مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به دیدارهای خود با مقامات عالی و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراقی، مذاکرات صورت گرفته را سازنده و آغازگر فصل نوینی در ارتقاء و تحکیم همکاریهای فی مابین دو ملت و کشور برادر و همسایه ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این دیدار با اشاره به همایش اقتصادی مشترک ایران و عراق که مورد استقبال کم نظیر جامعه بازرگانان و کارآفرینان دو کشور قرار گرفت، آن را رویدادی مهم در پیشبرد همکاریهای دو جانبه در زمینه های مختلف بین دو کشور برشمرد.

نوری المالکی با ظریف دیدار و گفتگو کرد

در ادامه دیدار شخصیت های مختلف عراقی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رئیس حزب الدعوه عراق امشب با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با ظریف دیدار و گفتگو کرد.

توییت های ظریف در سفر عراق/ ابراز خرسندی از گسترش مناسبات

«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران گفت به همراه ۶ نفر از وزیران دولت عراق با شرکت و سخنرانی در کنفرانس تجارت دو جانبه ایران-عراق در بغداد، روش های گسترش مناسبات دو جانبه را بررسی کرده است.

وی در پیامی توییتری نوشت: امروز من همراه با ۶ وزیر عراقی برای صدها نفر از شرکت‌کنندگان در کنفرانس تجارت مشترک ایران-عراق سخنرانی و روش‌های توسعه محسوس تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه را بررسی کردیم. با اجرای چشم‌انداز مشترک، افق دو برابر شدن حجم تجارت سالانه پیش رو است.

ظریف همچنین نوشت در دیدار با وزیران عراقی در خصوص مسائل دو جانبه و همچنین مهمترین تحولات منطقه ای از جمله یمن و سوریه به رایزنی پرداخته است.

وزیر خارجه ایران به منظور دیدار با مقامات عراق به آن کشور سفر کرده است و تا کنون با همتای عراقی خود، رئیس مجلس و جمعی از شخصیت ها و گروه های سیاسی آن کشور دیدار کرده است.

وی در توییتی دیگر افزود: علاوه بر این، من این شانس را داشتم که تبادل نظرهای خوبی با عمار حکیم رییس ائتلاف اصلاح و سازندگی؛ ایاد علاوی یکی از رهبران برجسته عراق و همچنین دوستانی از ائتلاف نصر و صدری‌ها داشته باشم.

همیشه از بازدیدهایم در عراق لذت می‌برم. دیروز نیز این افتخار را داشتم که با نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی و وزیرخارجه محمدعلی حکیم دیدار کنم و درباره اینکه چگونه روابط دوجانبه را گسترش دهیم، گفتگو کنیم. ما همچنین درباره مسایل منطقه‌ای و بین‌الملل نظیر یمن و سوریه نیز تبادل نظر کردیم.

اتفاقات اخیر اروپا بر روی SPV تاثیر منفی خواهد گذاشت

نصرت الله تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رویکرد اخیر اروپا نسبت به ایران در طرح برخی اتهام زنی ها و تحریم کشورمان، اظهارداشت: روابط میان ایران و اروپا در قالب برجام یک موضوع است و روابط دوجانبه یا چند جانبه ما با اروپا در قالب سیاست خارجی هم موضوع دیگری است و باید از یکدیگر مجزا و به صورت تفکیکی بررسی کنیم، زیرا بستر و زمینه مقولات در تنظیمات سیاست خارجی و روابط بین الملل متفاوت هستند.

وی گفت: مهم این است که ما باید ببینیم چطور می توانیم مشکلات و مسائلی که با اروپایی ها داریم را در بُعد سیاست خارجی و روابط بین الملل مدیریت کنیم.

تاجیک افزود: در قالب برجام، اروپا اراده سیاسی و حتی عملیاتی تداوم همکاری با ایران و همچنین اراده عدم همراهی با آمریکا در تحریم ایران را داشت، زیرا برجام را یک معاهده چند جانبه و بین المللی میدانست که سکوی مناسبی برای تعامل با ایران بود.

سفیر اسبق ایران در اردن ادامه داد: از ابتدا نیز تحلیلگران داخلی و خارجی بر این موضوع واقف بودند که ایران و اروپا در مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف نظر دارند، در مسائل موشکی، حقوق بشر و منطقه‌ای، اما هیچگاه این مشکلات را با برجام و موضوع هسته ای مخلوط نمی کردند.

وی بیان کرد: اروپا این اراده سیاسی را از منظر تحلیلی داشت که برجام را ادامه دهد، یعنی هم می خواست ایران نقش منفی در خاورمیانه نداشته باشد و هم خواهان این بود که مسائل و مشکلات منطقه خاورمیانه کمتر به اروپا سرایت کند.

بارزانی: حمایت ایران در زمان حمله داعش را فراموش نمی‌کنیم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از پایان دیدارهای خود در بغداد، صبح امروز با استقبال نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق وارد اربیل شد.

بارزانی در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، روابط اقلیم کردستان عراق با ایران را بسیار با اهمیت توصیف کرد و ارتقا و گسترش آن را از جمله در زمینه همکاری های اقتصادی و بازرگانی، جزیی از سیاست های اقلیم خواند.

وی حمایت‌ و پشتیبانی ایران در زمان تهاجم تروریست های داعش به اقلیم کردستان را یادآور شد و افزود: مردم کردستان هیچ گاه این حمایت‌ها را فراموش نخواهند کرد.

تروریسم چالش بزرگ برای جامعه بین المللی است/ایران قربانی تروریسم

کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در صفحه توئیترش با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم نوشت: از بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، همواره پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت‌های خارجی همراه بوده است، یکی از موارد جدی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات، حق صلح و امنیت است.

وی گفت: طی چند سال اخیر پنج دانشمند هسته‌ای ایران ترور شده‌اند که چهار نفر از آنان به شهادت رسیدند. فقط گروهک تروریستی منافقین ۱۷ هزار شهروند بیگناه ایرانی را تاکنون ترور کرده است. با وجود این، گروهک‌های مذکور هنوز در برخی کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیت دارند که این موضوع نشان‌دهنده اتخاذ معیار دوگانه در قبال مسئله تروریسم است.

نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با بیان اینکه در سال‌های اخیر حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان ایرانی و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته است،نوشت: تروریسم از اساسی‌ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناک‌ترین تهدیدات علیه حقوق ملت‌ها و ثبات بین‌المللی است.

غریب‌آبادی در ادامه مطلب خود آورده است: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان بزرگ تروریسم معتقد است تروریسم، افراط‌گرایی و مسئله جنگ جویان تروریست خارجی چالشی بزرگ برای کل جامعه بین‌المللی است که پیامدها و مخاطرات آن فراتر از مرزهای منطقه‌ای بوده و خواهد بود.

ظریف با مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان دیدار کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که امروز وارد «اربیل» عراق شد با مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی که در هفته جاری سفر خود را به کشور عراق آغاز کرد، امروز با نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز دیدار کرد.

همچنین در جریان این سفر، نشست مشترک تجار ایران و کردستان عراق با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.

سفیر هلند به وزارت امور خارجه احضار شد

در اعتراض به حمله تعدادی از عناصر ضدانقلاب و تجزیه طلب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه عصر دیروز (دوشنبه) آقای ژاک لویی ورنر سفیر هلند توسط رئیس اداره اول اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

در این جلسه رئیس اداره اول غرب اروپا با اشاره به وقوع حملات مشابه در گذشته و عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه پلیس و مقامات قضایی هلند، موکداً خواستار اقدام جدی دولت این کشور در چارچوب تعهداتش در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در لاهه و جلوگیری از این گونه تهاجمات شد.

اروپا اطلاعی از زمان آغاز به کار SPV نداده است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر آغاز به کار ساز و کار مالی ویژه اروپا موسوم به SPV تا پایان ماه ژانویه، تصریح کرد: طرف اروپایی کماکان نسبت به نهایی کردن این ساز و کار مالی با تاخیر مواجه است.

قاسمی افزود: طرف اروپایی مکررا بر اراده سیاسی خود برای تحقق این ساز و کار تاکید و بر اساس اظهاراتشان تاکنون به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته اند.

نشست مشترک تجاری بازرگانان ایرانی و اقلیم کردستان برگزار شد

نشست مشترک تجاری بازرگانان و کارآفرینان ایرانی و اقلیم کردستان در سلیمانیه عراق با حضور و سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

مسائل منطقه؛ محور گفتگوی ظریف ودبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کسوت رسول دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. ظریف در این دیدار از نقش مهم مرحوم جلال طالبانی در وحدت ملی عراق و اقلیم کردستان تمجید کرد.

ظریف: ایران دوست قابل اعتمادی برای کردها است

محمدجواد ظریف که از بعد از ظهر روز یکشنبه در عراق بسر می برد، در در یک رشته توئیت نوشت: خوشحالم که در کردستان عراق، شریک قدیمی و نزدیک ایران، هستم. گفت وگوهای سازنده و پرباری در اربیل با مسعود بارزانی رئیس حزب کردستان عراق، [نچیروان] بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و مسرور بارزانی مشاور امنیت ملی اقلیم کردستان عراق داشتم. دیدار با جامعه بازرگانی فواید فراوانی داشت. ایران دوست قابل اعتمادی برای کردهاست.



وی در توئیت دیگری نوشت: با خرسندی برای مشارکت در یک اجلاس مشترک بازرگانی به سلیمانیه بازگشتم. گفت وگوهای گسترده و دوستانه ای با قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق داشتم. میزبان ضیافت شام دلپذیری با رهبران تقریبا همه احزاب کردی بودم. این فرصت کمیابی برای گفت وگویی جامع بود.

عراق با تحریم‌ها علیه ایران همراهی نمی‌کند/ لزوم رفع موانع تجاری

حسن کاظمی قمی سفیر اسبق ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعمال فشار آمریکا بر دولت عراق مبنی بر عدم همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف و پیروی از سیاست تحریم‌ها علیه ایران، اظهار داشت: آنچه برای عراق اهمیت دارد تامین مصالح و منافع آن کشور و تعمیق روابط خود با همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: امروز عراقی‌ها بیش از آنکه به سیاست‌های آمریکا و ملاحظات آن کشور در منطقه بیندیشند، خواهان تامین منافع خود هستند و بر این باور هستند که منافع و مصالح کشورشان از رهگذر ارتباط هرچه بهتر و بیشتر با کشورهای منطقه و از جمله ایران، تامین خواهد شد.

سفیر اسبق ایران در عراق افزود: از طرف دیگر عراقی‌ها این مطلب را می‌دانند که تنها کشوری که بدون هیچگونه چشم‌داشتی و خالصانه در بحران‌های حاکم بر عراق به کمک مردم و دولت آن کشور شتافت جمهوری اسلامی ایران بود.

کاظمی قمی با بیان اینکه عراقی‌ها کارنامه عملکرد آمریکا در خاک آن کشور را بسیار منفی می‌دانند، تصریح کرد: عراقی‌ها شاهد بودند که از زمان اشغال عراق توسط آمریکا آنها به دنبال تحمیل اراده و خواسته‌های خود به دولت‌های نوپای عراق بودند و در نهایت اینکه عراقی‌ها به خوبی این موضوع را درک کردند که آمریکا از گروه‌های تروریستی و به طور مشخص از داعش که تا آستانه تصرف پایتخت عراق هم پیشروی کرده بود، حمایت کرد.

وی بیان کرد: آنها به وضوح دیدند که آمریکا به هیچ کدام از تعهداتش به دولت عراق مبنی مبنی بر مبارزه با گروه‌های تروریستی عمل نکرد، این در حالی بود که مقامات آمریکا به ایجاد داعش هم اعتراف کرده‌اند.

سفیر اسبق ایران در عراق ییان کرد: امروز عراقی‌ها شاهد شکسته شدن هیمنه آمریکا و افول قدرت آن کشور هستند و آمریکا را دیگر کشوری قابل اعتماد و اتکا نمی‌بینند.