راه اندازی پویش ملی مبارزه با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، اهداف اصلی این پویش را شامل افزایش آگاهی و جلب مشارکت مردم در خصوص قابل پیشگیری بودن سرطان و شیوه های آن (با تاکید برمشکلات منطقه ای)، اصلاح باورهای نادرست مردم در خصوص سرطان از جمله درمان ناپذیر بودن آن، جلب مشارکت سیاستگذاران و مجریان سلامت (درون و برون بخشی) در کنترل عوامل خطر سرطان با تاکید بر مشکلات منطقه ای دانست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: گروه های هدف این پویش، مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، بیماران و خانواده ها، سیاستگذاران و مجریان خارج حوزه سلامت و سیاستگذاران و مجریان حوزه سلامت هستند.

وی افزود: ذی نفعان و شرکای برنامه پویش، وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی، انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه، افراد حقیقی همچون هنرمندان، ورزشکاران خواهند بود.

رئیسی بیان کرد: مراحل اجرای پویش طراحی برنامه (با تاکید بر مداخلات مبتنی بر اولویت های منطقه ای)، جلب مشارکت ذینفعان، تهیه محتواهای آموزشی و تبلیغاتی، اجرای برنامه، برگزاری هفته مبارزه با سرطان اول تا هفتم بهمن ۹۷، پایش و ارزشیابی این برنامه هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت رونمایی از «برنامه ملی مدیریت سرطان»، آماده سازی و انتشار گزارش های سالیانه ثبت سرطان، اجرای فاز یک برنامه های فرد محور کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (از جمله سرطان) در سطح شبکه بهداشتی درمانی به منظور پیشگیری از سرطان، اجرای فاز یک برنامه های تشخیص زودهنگام سرطان ها در سطح شبکه بهداشتی درمانی و افتتاح مراکز تشخیص زودهنگام سرطان در سطح دانشگاه های علوم پزشکی را از اهم برنامه های این پویش دانست.