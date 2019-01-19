به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در آیین اختتامیه نخستین همایش ملی همیار مشاور ایران گفت: گزارش برنامه همیار مشاور را به وزیر محترم ارائه دادیم و امیدوارم این همایش دستاوردهای خوبی برای نظام تعلیم و تربیت ما داشته باشد. امروز همه ما به این نکته پی برده‌ایم که در نظام تعلیم و تربیت خلاءهای اساسی داریم، همه ما تلاش می‌کنیم که این خلاء یعنی فقدان مهارت‌های لازم در ابعاد مختلف برای دانش‌آموزان را از پیش رو برداریم. متأسفانه روش‌های مختلف برای حل این مساله ایجاد نکرده‌ایم و آموزش و پرورش ما آموزش و پرورش حافظه‌محور و تک‌ساحتی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: بخشی از آسیب‌های امروز ما ناشی از این موضوع است، وقتی سرمایه‌های مادی و معنوی لازم برای فعالیت‌های تربیتی در اختیار نداشته باشیم حتما تبعات نامیمونی را برای جامعه در برخواهد داشت. آموزش و پرورش مهم‌ترین استراتژی خود را تحقق سند تحول بنیادین برای دستیابی به حیات طیبه قرار داده و مهم‌ترین راهبرد هم تعلیم و تربیت تمام ساحتی با رویکرد مهارت‌محوری است.

کاظمی ادامه داد: تعلیم و تربیت مهارت‌محور دانش‌آموزان را به حیات طیبه می‌رساند. باید اقتضائات لازم را ایجاد کنیم و موانع لازم را برداریم. آموزش و پرورش در فرایندهای خود تلاش می‌کند این موانع را حذف کند و سعی می‌کنیم با حذف آزمون‌ها و کاهش سهم کنکور به این فرایند کمک کنیم.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برای ایجاد این زمینه‌ها باید از تمام ظرفیت‌های درون و برون سازمانی استفاده کنیم. سلامت روانی زیرساخت و بنیان همه فعالیت‌های تربیتی و راز شکوفایی دانش‌آموزان است. دانش‌آموز اگر از سلامت روان برخوردار نباشد نمی‌توانیم در هیچ حوزه‌ای موفق باشیم.

وی ادامه داد: توسعه منش‌های اخلاقی را در اولویت خود قرار داده‌ایم. در مازندران کار ارزشمندی انجام شده که راه‌اندازی شاخه دانش‌آموزی سمن‌هاست. این نشان می‌دهد دانش‌آموزان بسیار توانمند هستند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کنند که طرح همیار مشاور نیز در همین راستاست.

کاظمی بیان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز توانمند در همیار مشاور داریم، می‌توانیم این ظرفیت را به عنوان نقطه ثقل در بخش‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار دهیم. هم در کنترل و هم در هدایت و راهنمایی در برابر آسیب‌های اجتماعی می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ما به این تشکل نیازمندیم و باید عالمانه و بادقت در این زمینه حرکت کنیم.