به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی صبح شنبه در نشست با اهالی اهل سنت عسلویه اظهار داشت: عسلویه در کشور نماد وحدت وهمدلی مثال زدنی است و یکی از مکان‌هایی است که برادران اهل سنت و تشیع در کنار هم زندگی زیبای تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم شهرستان عسلویه شریف و از نجابت بالای برخوردار هستند و این بستر فراهم کردند که این همه سرمایه گذاری که در عسلویه اتفاق افتاده است و نقش اساسی که در تولید ملی کشور ماست به همت و پشتوانه مردم عزیز این امنیت و آرامش فراهم شده است.

فرماندار عسلویه با اشاره به مشارکت مردمی مردم عسلویه گفت: از اعتماد که به همه دولت‌ها کردید به ویژه دولت تدبیر و امید که قریب به هشتاد درصد رای شما است صمیمانه از شما تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم که در مسیری قدمی برداریم که مطالبات شما مردم شریف عسلویه جامعه عمل پوشانده شود.

یوسفی در زمینه گزارش عملکرد مدیران و روساء ادارت بیان کرد: به مدیران شهرستان عسلویه گفتم که تکلیف است که مدیران گزارش عملکرد خود در اختیار مردم بگذارند تا مردم بتوانند عملکرد شما نقد کنند.

وی افزود: این حق طبیعی مردم است و هیچ مدیری هم نباید نگران این موضوع باشد که عملکرد خود در اختیار مردم قرار بدهد چون اعتقاد داریم مردم منصفانه قضاوت می کنند و اگر جایی کوتاهی کرده باشیم باید بپذیریم و از مردم عذر خواهی کنیم.

فرماندار عسلویه اضافه کرد: در بحث آموزش در شهرستان عسلویه ۱۵ واحد آموزشی در شهرستان احداث و بهره برداری رسید و ۵ واحد که ساخت آنها تعطیل شده است با توافق مجموعه صنعت و شورای راهبردی عملیات اجرای آن مجددا شروع شده است.

وی ادامه داد: در حوزه درمان خیلی حرف دارم و حق مردم عسلویه که از بهترین امکانات درمانی برخوردار باشند گرچه این بیمارستان با ۳۲ تخت خواب در این دولت به بهره برداری رسید اما با پیگیری توسعه آن به ۶۴ تخت خواب موافقت شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: پروژهای با هزینه های ۴۳ میلیارد تومان در هفته دولت در سطح شهرستان به بهره برداری رسید و در دهه مبارکه فجر امسال طرح های جدیدی با هزینه ۵۳ میلیارد تومان نیز بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: ادارات نیز در عسلویه یکی پس از دیگری مستقر می شوند و تلاش بنده و همکاران این است که بتوانیم از فرزندان این شهرستان در سطح مدیران این ادارات استفاده شود.