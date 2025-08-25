  1. استانها
کارگاه‌های آموزشی و تولیدی در نخل‌تقی افتتاح شد

بوشهر- کارگاه‌های آموزشی، فرهنگی و تولیدی شهرداری نخل تقی شهرستان عسلویه در دومین روز از هفته دولت با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه دوشنبه شب با تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای بیان خدمات و دستاوردهای دولت است، دولت وفاق با تاسی از منش رئیس جمهور به اصل شفافیت و صداقت در حال خدمت رسانی و ارتباط با مردم است.

اسکندر پاسالار این رویداد را نمادی از عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان دانست.

وی افزود: تجهیز این مجتمع با اعتباری بالغ ۶۰ میلیارد ریال انجام شده و هدیه‌ای ارزشمند به مردم خوب نخل تقی درجهت ایجاد فضایی پویا و استاندارد برای پرورش استعدادهای جوانان، نوجوانان و بانوان این شهر است.

