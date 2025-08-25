به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه دوشنبه شب با تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای بیان خدمات و دستاوردهای دولت است، دولت وفاق با تاسی از منش رئیس جمهور به اصل شفافیت و صداقت در حال خدمت رسانی و ارتباط با مردم است.

اسکندر پاسالار این رویداد را نمادی از عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان دانست.

وی افزود: تجهیز این مجتمع با اعتباری بالغ ۶۰ میلیارد ریال انجام شده و هدیه‌ای ارزشمند به مردم خوب نخل تقی درجهت ایجاد فضایی پویا و استاندارد برای پرورش استعدادهای جوانان، نوجوانان و بانوان این شهر است.