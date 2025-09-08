خانه بهداشت روستای بزباز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه بعد از ظهر دوشنبه در این آئین با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: این مرکز را هدیه‌ای در هفته وحدت به مردم خوب روستای بزباز می‌دانیم که امروز ودراین ایام فرخنده به بهره برداری می‌رسد ونقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات حوزه سلامت دراین روستا دارد.

اسکندر پاسالار گفت: توجه به حوزه بهداشت وسلامت از مهمترین اولویت‌های دولت چهاردهم و مدیران شهرستان است.

فرماندار عسلویه افزود: این خانه بهداشت با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال و با زیر بنای ۸۵ متر از محل اعتبارات و کمک‌های نفت ودر مدت ۱۸ ماه ساخته شده است وامروز در هفته وحدت و در دولت وفاق ملی به بهره برداری می‌رسد و لازم است در اینجا از همه دست اندرکاران به ویژه مدیرشبکه بهداشت همکاران شان و مدیران صنعت که بستر لازم برای ساخت این مرکز فراهم کردند تشکر وقدردانی کنم.