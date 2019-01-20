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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۶

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

طرح زیر کشت باغات استان ۴۳ هزار هکتار است

طرح زیر کشت باغات استان ۴۳ هزار هکتار است

یاسوج- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سطح زیر کشت باغات استان حدود ۴۳ هزار هکتار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عسکری شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان شش هزار هکتار از باغات در شهرستان دنا واقع شده است.

وی بیان داشت: ۱۸ هزار بهره بردار باغی در استان مشغول به فعالیت هستند.

عسکری تصریح کرد: از این تعداد  سه هزار بهره بردار در شهرستان دنا مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: شهرستان دنا از شهرستانهای مهم تولید محصولات باغی در استان است و سالانه ۶۰هزار تن محصولات باغی در این شهرستان تولید می شود.

وی با بیان اینکه برخی از باغداران در این شهرستان با اجرای طرح توسعه باغات در جلوگیری از فرسایش خاک موثر عمل کرده اند، گفت: جلوگیری از هدر رفت آب، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد اشتغال و رونق تولید از مزایای اجرای این طرح است.

عسکری مبارزه با آفات، اجرای شبکه آبیاری نوین و تغذیه به موقع را در رونق کشاورزی و تولید محصولات مطلوب مهم عنوان کرد.

کد مطلب 4517801

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