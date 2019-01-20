مرگ خاموش یک جوان در مجتمع مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اظهار کرد: ساعت ۲۲:۲۲ دقیقه شب گذشته گزارش یک گازگرفتگی در یک ساختمان مسکونی در محله شهران خیابان طوقانی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله ایستگاه ۷۴ به محل اعزام شد.

وی ادامه داد:محل حادثه یک مجتمع ساختمان پنج طبقه ۲۰ واحدی بود که در طبقه منفی یک این مجتمع موتورخانه‌ای وجود داشت و در جنب موتورخانه یک اتاق ۱۲ متری بود که همسایه‌ها با استشمام بوی گاز آتش نشانی را درجریان گذاشته بودند.

ملکی اضافه کرد:در زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی یک مرد جوان و یک خانم ۲۸ ساله و یک دختر نوجوان ۱۴ ساله توسط مردم به بیرون از اتاق منتقل شده بودند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد مرد جوان جان خود را از دست داده است و دو فرد دیگر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:در بررسی‌های کارشناسانه و باز کردن موتورخانه کارشناسان آتش نشانی متوجه شدن علت این حادثه نقص در دودکش‌های ساختمان است به صورتی که یکی از دودکش‌ها رها شده و همین موضوع باعث انتشار گاز مونوکسید کربن شده بود. هرچند علت اصلی مرگ مردجوان توسط پزشکی قانونی مشخص می‌شود.