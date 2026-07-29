آسمانی شدن پاسدار خمینی در حریم امنیت اربعین عراق

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی حمله هوایی اخیر و مشترک نیروهای آمریکایی و عربستانی به استان دیالی عراق (شامگاه سه‌شنبه)، چهار تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تأمین امنیت مسیرهای پیاده‌روی و مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند، به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

وی افزود: شهید پاسدار مرتضی اکبری، فرزند روستای دهنو شهرستان خمین، از جمله شهدای این حمله هوایی بود که در راه خدمت به زائران اربعین، جان خود را فدا کرد.

قمری همچنین با اشاره به سایر شهدای این واقعه افزود: شهید پاسدار علی‌اصغر آستانه، شهید پاسدار ابوالفضل متقی و شهید پاسدار امیرعباس درهم‌فروش، از شهدای والامقام شهرستان کاشان هستند که در این حمله به‌شهادت رسیدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: هماهنگی‌های لازم جهت انتقال پیکر مطهر این دلاورمردان به خاک کشور انجام و جزئیات مربوط به زمان و محل تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مرتضی اکبری در شهرستان خمین، اطلاع‌رسانی می‌شود.