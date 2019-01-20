به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته پلیس فتا ناجا اظهار کرد: توسعه خدمات در بستر الکترونیک بهعنوان مهمترین رهآورد فضای سایبر دستاوردهای بسیاری را به دنبال داشته و بهعنوان یک فرصت برای تسهیل ارائه خدمات کاربرد دارد.
وی با اشاره به تهدیدات فضای مجازی، گفت: با توجه به مخاطراتی که بیتوجهی به امنیت فضای سایبر در زیرساختهای حیاتی سازمانها و نگهداشت اطلاعات افراد به دنبال دارد، ضروری است که در این حوزه گامهای پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
این مقام انتظامی بر ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه فضای مجازی تأکید کرد و افزود: ماهیت شناسی فضای سایبر و تشخیص شرایط و الزامهای تبدیل شدن به بازیگری توانمند در این عرصه، گامی مهم و از ضروریات اولیه است که هرگونه بیتوجهی و غفلت نسبت به این پدیده، صدمهها و آسیبهای خطرناکی را متوجه جامعه خواهد ساخت.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته پلیس فتا ناجا در ادامه به تحلیل مهمترین جرایم در فضای مجازی پرداخت و گفت: برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی افراد، کلاهبرداری رایانهای و مزاحمت اینترنتی در صدر جرایم سایبری در کشور است.
سرهنگ نوروزی با تأکید بر ضرورت ارتقاء ایمنی بانکداری الکترونیک در کشور افزود: راستای اقدامات ایجابی با پیگیری پلیس فتا ناجا و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از سهولت دسترسی مجرمان به اطلاعات حساب بانکی شهروندان در فضای وب از ابتدای آذرماه سال جاری کلیه بانکها و مؤسسات مالی ملزم به ارائه سرویس رمز دوم یکبارمصرف شدند.
این مقام انتظامی گفت: با راهاندازی این سرویس شهروندان میتوانند در هر نوبت خرید اینترنتی از رمز یکبارمصرف که صرفاً برای یک تراکنش و با مدت زمان کوتاه فعال و دارای اعتبار است، استفاده کرده و از دسترسی مجرمان و هکرها به رمز حسابهای بانکی خود جلوگیری کنند و از حضوری امن و بیخطر در حوزه بانکداری الکترونیک در فضای وب بهرهمند شوند.
نظر شما