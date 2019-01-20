مسائل مربوط به کودکان و متکدیان به صورت مجزا رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عالم زاده بعدازظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی کودکان کار با تاکید بر اینکه در زمینه کودکان کار و متکدیان نباید نگاهمان معطوف به نقاط دور افتاده استان کرمان باشد، گفت: پیشنهاد می کنم که مسئولان یک شب به مناطقی مانند شهرک صنعتی و حاشیه کوره های آجرپزی سر بزنند.

وی بر تلاش بر لزوم ساماندهی ساکنان مناطق حاشیه نشین و افراد بی خانمان افزود: در بازدیدهایی که شهرداری کرمان داشت یک مکان برای شب های سرد در نظر گرفته شد که در اختیار افراد بی خانمان قرار بگیرد تا تبعات اجتماعی کمتر شود.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیض مورد توجه ویژه قرار دارد، افزود: در خصوص بحث کودکان کار یک آیین نامه وجود دارد که ۱۱ دستگاه عضو کارگروه ساماندهی کودکان کار هستند و مسئولیت این کارگروه برعهده بهزیستی است.

وی با اشاره به اینکه بحث کودکان کار و متکدیان متفاوت و مجزاست، گفت: نباید موضوعات مربوط به این دو دسته را در یک راستا ببینیم.