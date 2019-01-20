صدور۲۹۰۰پروانه ساختمانی در پایتخت/ساخت۲۱هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان سال ١٣٩٧ د شهر تهران و سایر مناطق شهری کشور اعلام شد.

الف- شهر تهران

در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢١٠٤٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٧.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٢.١ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٣ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ ‌بر ٣٨٨٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٩.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٦ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٩٤٩٣٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٤.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٥.٤ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.

تعداد ٣٣٤٥٧ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢.٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٢.٦ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان ١٣٩٧ حدود ١٧٦٦٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١.٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٢٨ مترمربع بوده است.