خبرگزاری مهر - گروه استان ها: «هوای پاک» را در کلانشهرها شاید در زمستان بعد از یک بارندگی حسابی بتوانید کمی نفس بکشید؛ اما در روزهای معمولی‌تر این هوای ناپاک است که استشمام می‌کنیم و تمام وجودمان را ذرات خطرناک احاطه می‌کند.

ماشینی شدن زندگی امروز از یکسو و بی تدبیری و درماندگی مسئولان از پیچیدن نسخه ای موثر برای ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه از سوی دیگر سبب شده وسایل چون خودرو و اتوبوس سهمی ۷۰ درصدی در آلودگی هوا داشته باشند.

تردد خودروهای فرسوده و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی که عمر آنها به بیش از چند دهه می‌رسد در سطح شهر کرمانشاه موجب تشدید وضعیت آلودگی هوا در این کلانشهر شده است؛ اما این موضوع در روزهایی که کرمانشاه میهمانان ناخوانده ریزگرد را هم پذیراست به اوج خود می‌رسد.

امروزه پیامدهای مختلف آلودگی هوا به خصوص اثرات بهداشتی آن از جمله ایجاد و تشدید بیمار یهای تنفسی، عصبی، قلبی و عروقی باعث شده است که نظارت و کنترل کیفیت هوا به صورت امری گریز ناپذیر در تمام جوامع در رأس مسائل ملی مطرح شود.

۸۰ درصد آلودگی هوای کرمانشاه از وسائل نقلیه موتری است

فریدون یاوری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث آلودگی هوا بر اساس آماری اعلامی و کارهای مطالعاتی انجام شده به طور میانگین ۸۰ درصد آلودگی ها ناشی از وسائل نقلیه موتوری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: البته این آمار از شهرستانی به شهرستان دیگر متغیر است.

به گفته یاوری، ۲۰ درصد دیگر آلودگی های زیست محیطی نیز به بخش صنعت وخدمات مربوط می شود.

وی افزود: در این میان مطالعه ای برای سهم اتوبوس های درون شهری کرمانشاه در آلودگی های محیطی انجام نشده است اما به تبع وسائل با سوخت های قدیمی سهم بالایی در آلودگی هوا دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه بیان کرد: درچند سال گذشته دولت وسازمان حفاظت محیط زیست درصدد جایگزینی خودروهای فرسوده در ناوگان حمل ونقل بودند امیدواریم بتوانیم اتوبوس های جدید و استاندارد راجایگزین کنیم.

تردد ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه

افشین لرزنگنه، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمر مفید همه اتوبوس های درون شهری کرمانشاه زیر ۱۰ سال هستند و در واقع اتوبوس فرسوده بازسازی نشده نداریم.

به گفته لرزنگنه با این برای بازسازی و نوسازی اتوبوس هایی که سال های آینده فرسوده خواهند شد برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی از مصوب شدن تخصیص اعتبار۴۰ میلیارد تومانی سکوک اجاره برای بازسازی اتوبوس های درون شهری کرمانشاه خبر داد که از سوی وزارت خانه و در شورای شهر نیز مصوب شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه گفت: از سوی وزارت خانه نامه مربوطه به بانک مرکزی و نوبخت نامه تخصیص اعتبار برای نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوس رانی ارسال شده است.

لرزنگنه با تاکید بر اینکه این اعتبار برای بازسازی و نوسازی اتوبوسهایی که عمر مفید آنان روبه پایان است در نظر گرفته شده تعداد اتوبوس های درون شهری را ۲۳۰ دستگاه اعلام کرد.

تا ۱۴۰۰ استاندارد آلایندگی خودروها به یورو ۵ ارتقا می‌یابد

سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده بود؛ بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به برنامه راهبردی صنعت خودرو بود.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شد که از جمله آن ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شد که در سال ۱۴۰۰ استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی باید به سطح یورو ۵ ارتقا یابد؛ این هدف‌گذاری در حالی است که در حال حاضر خودروهای داخلی با استاندارد آلایندگی یورو ۴ تولید و عرضه می‌شوند.

این در حالی است که بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند که این خودروها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد مدل صفر نوع خودشان بنزین مصرف می‌کنند و آلایندگی این خودروها ۵۰ برابر خودروهای با استاندارد یورو۴ و ۲۲ برابر خودروهای با استاندارد یورو۲ است.

همچنین برابر آمارهای اعلام شده ۵۰ درصد سوانح رانندگی کشور نیز مربوط به همین خودروهای مربوطه است.

با توجه به اظهارات مسئولان امر که ۸۰ درصد آلودگی هوای کرمانشاه را ناشی از خودروها می‌دانند؛ اولا نوسازی ناوگان خودرویی در درجه اول ضرورت دارد و در ثانی گسترش فرهنگ استفاده از خودروهای عمومی، چون در حال حاضر تردد خودروهای تک سرنشین در سطح شهر کرمانشاه بسیار بیشتر است و همین موضوع هم آلودگی هوا را تشدید کرده است.