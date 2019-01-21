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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

به جرم توهین به شهدای مدافع حرم؛

حکم محکومیت کرباسچی اجرا شد

حکم محکومیت کرباسچی اجرا شد

حکم قطعی یک سال حبس تعزیری غلامحسین کرباسچی امروز به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشرق، غلامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکیلش مواجه شد.

پس از بررسی این پرونده در دادگاه به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعی صادر و امروز اجرا شد.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی توهین آمیز نسبت به شهدای مدافعان حرم داشت که با اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد و گفت: نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.

کد مطلب 4519375

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    نظرات

    • مهدی پ IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      10 1
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      کاش واسه همه عدالت که نه! واسه همه قانون یکسان اجرا بشه.
    • ناصر IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      7 6
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      این کرباسچی رابه حبس ابدبایدمحکومش کنندچون وقتی اصفهان شهرداربوده بعضی روزهاظهر2پرس غذامیخورده.
    • حسین IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      3 4
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      البته که گناه ایشان ازاین دزدهای میلیاردی که جان وناموس مردم را به بازی گرفتند بیشتر است
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      0 0
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      هر جا باشه گند میزنه یا با عملش یا با حرفش. هنرش واقعا چیه؟ یه کار درست بدون حاشیه نداره. رییس ستاد کروبی هم که بود به کسی دیگه رای داده بود.
    • محمد صفری IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این نوع احکام یکب ار مصادیق بیانیه دکتر احمدی نژاد است
    • فلانی IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      0 0
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      سلام شما که این همه از مدافع حرم بودن دم می زنید چرا از حرم چهار امام معصوم که در اوج مظلومیت در خاک عربستان هستند دفاع نمی کنید ؟ حقیقت رو بگید مدافع حرمید یا مدافع اسد!

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