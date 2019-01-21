حکم محکومیت کرباسچی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشرق، غلامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکیلش مواجه شد.

پس از بررسی این پرونده در دادگاه به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعی صادر و امروز اجرا شد.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی توهین آمیز نسبت به شهدای مدافعان حرم داشت که با اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد و گفت: نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.