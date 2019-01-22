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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رایزنی برای افزایش بودجه حمایتی و مستمری مددجویان کمیته امداد

رایزنی برای افزایش بودجه حمایتی و مستمری مددجویان کمیته امداد

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از رایزنی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه حمایتی و مستمری مددجویان این نهاد در سال آینده خبر داد.

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اعتبارات حمایتی کمیته امداد گفت: به منظور افزایش اعتبار مربوط به حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در بخش های مختلف، مذاکراتی با هیات رئیسه مجلس، دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی مجلس انجام شده است که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی گفت: در لایحه بودجه قرار شده حقوق و دستمزد سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و ما نیز درخواست می کنیم که این افزایش برای مددجویان امداد نیز در نظر گرفته شود.

معاون حمایت خانواده کمیته امداد از افزایش ۱۲ درصدی بودجه و اعتبارات کمیته امداد در لایحه بودجه ۹۸ خبر داد و  دولت گفت: براساس این اعتبار مستمری مددجویان فقط۱۲ درصد افزایش می یابد در حالی که ما می خواهیم افزایش مستمری مددجویان ما نیز ۲۰ درصد رشد کند و در همین راستا درخواست افزایش اعتبارات را داشته ایم.

رهبر گفت: در سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مددجویان تحت پوشش اختصاص یافته است که برای سال آینده نیز مذاکراتی انجام داده ایم که علاوه بر افزایش اعتبار مستمری، همین مبلغ امسال تخصیص پیدا کند تا بتوانیم در جهت حمایت از مددجویان اقدامات لازم را انجام دهیم.

کد مطلب 4519430
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      1 0
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      پس کارگران چییییییییییی
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 1
      پاسخ
      ضد تبلیغات ماه مبارک رمضان علیه کمیته امداد باعث شده صندوق های کمیته امداد خالی بمانند.

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