۹ واحد صنفی متخلف در خلیل آباد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی عصر شنبه در شورای اداری خلیل آباد با اشاره به شرایط حساس و جنگی کشور، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست.

فرماندار خلیل‌آباد با یادآوری یاد و خاطره شهدای خدمت از جمله آیت‌الله رئیسی و دیگر بزرگواران، ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران، خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی است برای ارائه کارنامه عملکرد به مردم که ولی‌نعمت‌های ما هستند.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، گزارش‌دهی شفاف اقدامات و تبیین برنامه‌های آینده در راستای مصوبات کارگروه‌های تخصصی، برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.

گرمابی با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین»، خواستار آن شد که مدیران با تشریح دستاوردهای نظام، از بروز ناامیدی در جامعه جلوگیری کنند.

فرماندار خلیل آباد همچنین بر لزوم حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم مطالبات مردم برای تقویت انسجام ملی و محلی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت خاص شرایط فعلی کشور و تهدیدات دشمنان بر ضرورت توجه به اصول «پدافند غیرعامل» تأکید کرد.

گرمابی تصریح کرد: هر پروژه و برنامه‌ریزی در سطح شهرستان باید با پیوست پدافند غیرعامل و تخصیص بودجه لازم جهت کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها همراه باشد.

فرماندار خلیل آباد همچنین از اعضای شورای تأمین برای نقش‌آفرینی در حفظ نظم و امنیت، به‌ویژه در تجمعات شبانه و مناسبت‌های مذهبی، قدردانی کرد.

وی بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: هرگونه نارضایتی در سطح دستگاه، می‌تواند بسترساز بحران‌های اجتماعی و امنیتی باشد.

گرمابی با ارائه آماری از عملکرد نظارتی، از ۷۷۸ بازرسی مشترک در چهار ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این بازرسی ها منجر به تنظیم ۱۰۹ پرونده تخلف و پلمب ۹ واحد صنفی شده است.