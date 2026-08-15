طلای جهانی در مسیر رشد هفتگی؛ اونس به ۴۳۷۶ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا در ساعات گذشته افزایش یافت و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت؛ روندی که تحت تأثیر افت شاخص دلار آمریکا، تضعیف انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار از بازار کار آمریکا شکل گرفته است.
بر این اساس، هر اونس طلا با افزایش ۰.۷ درصدی به ۴ هزار و ۳۷۶ دلار رسید. این در حالی است که طلا در معاملات روز پنجشنبه، پس از صعود به بالاترین سطح خود از پنجم ژوئن، با افت ۱.۳ درصدی مواجه شده بود. با وجود این نوسان، این فلز گرانبها در مجموع طی هفته جاری حدود ۰.۹ درصد رشد را ثبت کرده است. همچنین معاملات آتی طلا در بازار آمریکا نیز با افزایش ۰.۴ درصدی، در سطح ۴ هزار و ۴۳۷ دلار و ۳۰ سنت بسته شد.
افت دلار و دادههای اشتغال به نفع طلا
جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در مؤسسه امریکن گلد اکسچنج، بخشی از این رشد قیمت را ناشی از تحولات بازار ارز دانست و اعلام کرد که کاهش شاخص دلار آمریکا بهعنوان یک عامل بیرونی، موجب حمایت از قیمت طلا شده است. شاخص دلار با افت ۰.۳ درصدی همراه شد و همین موضوع باعث شد طلا که با دلار قیمتگذاری میشود، برای خریداران دارای ارزهای دیگر ارزانتر و در نتیجه جذابتر شود.
علاوه بر این، بازار طلا از کاهش غیرمنتظره آمار اشتغالزایی غیرکشاورزی آمریکا در ماه ژوئیه نیز حمایت گرفت. در کنار این عامل، دادههای تورمی منتشرشده در هفته جاری نیز عمدتاً با پیشبینیها همخوانی داشت و در مجموع این پیام را به بازار مخابره کرد که فشار فوری برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا کاهش یافته است.
کاهش انتظارات نرخ بهره و رشد سایر فلزات گرانبها
مجموع این دادهها موجب شد انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو بهطور محسوسی کاهش یابد. در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در محدوده فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کند. ابزار فدواچ متعلق به گروه سیامای نیز نشان میدهد که بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را ۳۳ درصد برآورد میکنند؛ رقمی که نسبت به ۵۵ درصد در یک هفته قبل کاهش چشمگیری داشته است.
کومرتسبانک نیز در یادداشت پژوهشی خود اعلام کرد که با کاهش انتظار برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، طلا همچنان از ظرفیت صعودی بیشتری برخوردار است. از آنجا که طلا دارایی بدون بازده بهره محسوب میشود، معمولاً در فضای نرخهای بهره پایینتر با استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران مواجه میشود.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند قیمتها عمدتاً صعودی بود. هر اونس نقره نقدی با رشد ۰.۷ درصدی به ۶۴.۸۸ دلار رسید. پلاتین نیز جهش ۱.۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح یکهزار و ۷۴۶ دلار و ۹۷ سنت ایستاد. پالادیوم هم با افزایش ۱.۱ درصدی، به قیمت یکهزار و ۳۲۰ دلار و ۹۳ سنت رسید.
بر پایه این گزارش، نقره و پلاتین نیز همانند طلا در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند، در حالی که پالادیوم احتمالاً هفته جاری را با کاهش قیمت به پایان خواهد رساند؛ موضوعی که نشان میدهد جهتگیری سرمایهگذاران در بازار فلزات گرانبها همچنان متأثر از چشمانداز نرخ بهره، تحولات ارزی و دادههای اقتصاد کلان آمریکاست.
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