نیاز به ۱۲ همت برای ساخت بیمارستان جدید قوچان 

به گزارش خبرنگار مهر، داوود خوش‌شکن شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه قوچان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بیمارستان جدید این شهرستان اظهار کرد: مطالبه ساخت بیمارستان جایگزین برای قوچان موضوع جدیدی نیست و سابقه این موضوع به حدود ۲۰ سال قبل بازمی‌گردد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: در سال ۱۳۸۴ کارشناسان وزارت بهداشت از بیمارستان شهدا بازدید کردند و از نظر سازه‌ای و ساختمانی، این بیمارستان را فاقد استحکام لازم برای ادامه فعالیت تشخیص دادند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ نیز معاون پارلمانی وزیر وقت بهداشت طی مکاتبه‌ای اعلام کرد که شهرستان قوچان می‌تواند یک بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی را به عنوان جایگزین بیمارستان شهدا احداث کند بنابراین اصل مجوز احداث بیمارستان جدید برای قوچان مربوط به سال‌ها قبل است.

خوش شکن با بیان اینکه در سال‌های مختلف مکان‌های متعددی برای احداث بیمارستان جدید بررسی شد، گفت: در نهایت با شکل‌گیری مجموعه خیرین سلامت در قوچان و پیگیری‌های انجام شده زمینی به مساحت پنج هکتار در حاشیه جاده اصلی برای احداث بیمارستان اختصاص یافت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای دریافت مجوزهای قانونی پروژه بیان کرد: با تلاش مسئولان شهرستان و نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی مجوزهای لازم از جمله کمیسیون ماده ۲۰ و ماده ۲۳ برای پروژه دریافت شد.

وی افزود: ماده ۲۰ مجوز فنی ایجاد مرکز درمانی است و ماده ۲۳ نیز امکان اختصاص ردیف اعتباری دولتی به پروژه را فراهم می‌کند.

خوش شکن با بیان اینکه عملیات اجرایی بیمارستان جدید آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از آهن و سیمان مورد نیاز خریداری شده، پیمانکار مشخص شده، نقشه‌ها به وزارت بهداشت ارسال و تجهیز کارگاه نیز انجام شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان ادامه داد: برای پروژه بیمارستان همچنین پست برق اختصاص داده شده و عملیات مربوط به فونداسیون نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به طراحی بیمارستان جدید گفت: در طراحی فعلی بیمارستان دارای حدود سه هزار و ۲۰۰ متر زیربنا است و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای آن حدود ۱۷۰ تخت خواهد بود.

خوش شکن افزود: بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت برای هر تخت بیمارستانی فضای مشخصی مورد نیاز است و خیرین سلامت در طراحی پروژه تلاش کرده‌اند فضای ساختمان محدود نشود تا در آینده امکان توسعه و افزایش ظرفیت نیز وجود داشته باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به برآورد هزینه پروژه اظهار کرد: برآورد فعلی مجموعه مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای احداث این بیمارستان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

وی تأکید کرد: ساخت بیمارستان جدید قوچان یک پروژه دولتی خواهد بود و پس از احداث، بیمارستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد و خدمات آن نیز با تعرفه دولتی ارائه خواهد شد.

خوش‌شکن درباره سهم دولت و خیرین در تأمین اعتبار این پروژه گفت: حدود ۸۰ درصد هزینه ساخت بیمارستان بر عهده خیرین و ۲۰ درصد آن بر عهده دولت است و نماینده مردم قوچان نیز در سال گذشته برای بخشی از سهم دولت پیگیری‌هایی انجام داده و امسال نیز اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان ادامه داد: تلاش ما این است که سهم ۲۰ درصدی دولت را از محل اعتبارات دولتی تأمین کنیم اما بخش اصلی منابع مورد نیاز پروژه باید از طریق خیرین سلامت تأمین شود.

وی با اشاره به مشارکت خیرین خارج از کشور در این پروژه بیان کرد: تعدادی از خیرین خارج از کشور نیز برای مشارکت در ساخت بیمارستان اعلام آمادگی کرده‌اند اما شرایط تحریم و مشکلات انتقال منابع مالی، روند ورود این کمک‌ها به کشور را با مشکل مواجه کرده است.

خوش شکن افزود: در صورت فراهم شدن امکان انتقال این منابع روند ساخت بیمارستان می‌تواند سرعت بیشتری پیدا کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با تأکید بر اینکه ساخت بیمارستان جدید نباید موجب فراموشی مشکلات بیمارستان فعلی شود، گفت: بیمارستان جدید با توجه به شرایط اقتصادی و حجم پروژه ممکن است چند سال زمان ببرد و در این مدت مردم قوچان همچنان به خدمات بیمارستان موسی بن جعفر نیاز دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل در جلساتی که با خیرین سلامت برگزار شده، درخواست کرده‌ایم بخشی از منابعی که برای حوزه سلامت جمع‌آوری می‌شود، با هماهنگی شبکه بهداشت برای رفع مشکلات و تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان فعلی نیز هزینه شود.

خوش شکن با اشاره به برخی مشکلات بیمارستان موسی بن جعفر(ع) اظهارکرد: در حال حاضر برخی تجهیزات بیمارستان نیازمند تعمیر یا جایگزینی است و برای نمونه دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان با مشکل مواجه شده بود.