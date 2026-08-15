آئین وداع با بقایای پیکر مطهر شهید «احسان حاجیان» در آبدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبدان صبح شنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد ونام دو شهید اقتدار آبدان بیان کرد :این دو شهید بزرگوار در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند اما دشمنان بدانند که مردم مبعوث شده این بخش همچنان پای این نظام و رهبر ایستاده اند.

حجت الاسلام امین زارعی ضمن تقدیر از حضور پدر شهید سید دانیال سجادی در این مراسم افزود :ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

سردار حاجیان پدر شهید احسان حاجیان افزود: شهید احسان حاجیان با روحیه ای که داشتند هیچ وقت نمازش در مسجد عمار ترک نشد همیشه آرزوی شهادت داشت.

وی افزود: افتخار می‌کنم که در راه این نظام و انقلاب شهید شده است.