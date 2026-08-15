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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

ساعت کاری ادارات دولتی از ۱۵ شهریور تغییر می‌کند

ساعت کاری ادارات دولتی از ۱۵ شهریور تغییر می‌کند

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در یک نشست خبری اظهار کرد: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاه‌ها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.

سلمانی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد می‌کند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمی‌کرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتی‌ها کمتر از رسمی‌ها بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند اما بیشتر دستگاه‌ها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیروها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیروهای شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق موصبه دولت مقرر شده برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه های آنان برطرف شود.

کد مطلب 6917028
طیبه بیات

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    نظرات

    • عباس IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 2
      پاسخ
      «ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده می‌شود.»!! مگر قانون نداریم برای ساعات کاری و هر دستگاه اجرایی ذیربط باید نیازش را اعلام کند؟!! طبق قانون 178 ساعت کارکرد باید باشد و بر همین اساس بیمه و سنوات و بازنشستگی هم بر همین اساس هست
    • چراغعلی US ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نگفتی از۱۵شهریور چه ساعتی که

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