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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

توقیف خودروی متخلف پس از انجام حرکات خطرآفرین در کیانپارس اهواز

توقیف خودروی متخلف پس از انجام حرکات خطرآفرین در کیانپارس اهواز

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلیل انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین در کیانپارس اهواز و تشکیل پرونده برای راننده و سایر افراد متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از انتشار تصاویری از انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین توسط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در منطقه کیانپارس اهواز در شبکه‌های مجازی، موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده، خودروی مذکور شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: همچنین برای راننده خودرو و دیگر افراد متخلف، در دادسرا پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در حال انجام است.

کد مطلب 6916903

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      6 2
      پاسخ
      چنین افرادی باید ماشین انها مصادره شود تاچنین کارهایی انجام ندن
    • علامرضا IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      2 0
      پاسخ
      اگر ماشین شون حداقل ،حداقل یک سال بره پارکینگ رو باز عاقلانه تر توی خیابون رفتار میکنند.
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      3 0
      پاسخ
      در بسیاری از نقاط گردشگری کشور...از این نمایش ها دیده می‌شود..
    • . IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      2 0
      پاسخ
      جونِ خودشون به ...، روی ماشین مردم پرت میشن..
    • استاد IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 1
      پاسخ
      فقط توی همون محل آتیشش بزنه دادستان محترم وپلیس زحمتکش

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