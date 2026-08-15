توقیف خودروی متخلف پس از انجام حرکات خطرآفرین در کیانپارس اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از انتشار تصاویری از انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین توسط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در منطقه کیانپارس اهواز در شبکه‌های مجازی، موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده، خودروی مذکور شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: همچنین برای راننده خودرو و دیگر افراد متخلف، در دادسرا پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در حال انجام است.