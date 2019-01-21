۳ هزار طرح اقتصادی نیمه تمام در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، علی رسولیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد:پروژه های نیمه تمام حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی شهرستان ها در بخش های گردشگری ، صنعت، معدن و کشاورزی شناسایی شده است ودر مجموع ۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش اقتصادی در استان وجود دارد که شامل ۳ هزار و ۳۴ طرح می شود.

وی افزود: در این راستا پروژه های عمرانی نیمه تمام نیز شناسایی شده و این موارد به فرمانداران و نمایندگان هر منطقه در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد:مقدمات اجرای دستور استاندار مبنی بر اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان نیز انجام شده و پیگیری ها برای شناسایی سرمایه گذاران در دست انجام است.

وی گفت:به دستور استاندار ۱۲ منطقه اقتصادی در سطح استان بر مبنای حوزه های انتخابیه شناسایی و تعیین شده است و برای هر منطقه یک نفر از کارشناسان استانداری مشخص شده که مباحث مربوطه به اجرای طرح را در هر منطقه پیگیری می کند.

رسولیان تصریح کرد:طی روزهای اخیر شناسایی سرمایه گذاران مهم هر شهرستان ومنطقه آغاز شده تا بتوان از ظرفیت آنها برای طرح ها استفاده شود و همچنین پیگیری برای شناسایی و تعیین معین اقتصاد مقاومتی برای هر منطقه به تناسب توان و ظرفیت هر شهرستان در دست انجام است.