احتمال خرابکاری در حادثه خروج قطار از ریل در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام‌های تحقیقاتی فرانسه احتمال می‌دهند خروج یک قطار مسافربری از ریل در شمال‌غرب این کشور که ۴۴ زخمی برجا گذاشت، ناشی از خرابکاری بوده باشد.

یک منبع پلیس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت بازرسان در حال بررسی احتمال خرابکاری در حادثه خروج قطار از ریل هستند. به گفته این منبع، بخشی از ریل در محل حادثه پیدا شده و احتمال اقدام عمدی در حال حاضر اصلی‌ترین فرضیه تحقیق است.

این قطار با ۱۸۶ مسافر، شامگاه جمعه حدود ساعت ۱۹:۴۵ به وقت محلی، در مسیر میان شهرهای روآن و کان در منطقه نورماندی از ریل خارج شد.

در پی حادثه، مقام‌های فرانسوی طرح واکنش به حوادث پرتلفات را فعال کردند و ۱۳۰ آتش‌نشان، پنج تیم پزشکی و ۸۰ دستگاه خودرو به محل اعزام شدند.

سباستین گالوآ، دادستان روآن اعلام کرد ۴۴ نفر زخمی شده‌اند که یک زن ۱۸ ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و با شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شده است. آزمایش‌های مربوط به مصرف مواد مخدر و الکل از راننده قطار نیز منفی اعلام شد.

شرکت SNCF Réseau، مسئول مدیریت شبکه ریلی فرانسه اعلام کرد حرکت قطارها در این مسیر متوقف شده و برای تسهیل عملیات امدادی، برق خطوط نیز قطع شده است.