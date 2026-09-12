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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

تبیرئی: رضایتمندی جامعه ایثارگری اولویت اصلی بنیاد شهید است

تبیرئی: رضایتمندی جامعه ایثارگری اولویت اصلی بنیاد شهید است

تهران- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی گفت: افزایش رضایتمندی جامعه ایثارگری اولویت اصلی بنیاد شهید است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی عملکرد حوزه معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، احصای دقیق نقاط قوت و ضعف موجود و برنامه‌ریزی برای رفع موانع احتمالی در مسیر افزایش رضایتمندی جامعه هدف است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران افزود: در این نشست، عملکرد بخش‌های مختلف معاونت فرهنگی با هدف بازنگری در فرایندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت پویایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات کیفی به خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، اولویت اصلی بنیاد است و معاونت فرهنگی در این مسیر نقش کلیدی و محوری دارد.

تبیرئی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز دور جدید ارزیابی عملکرد ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تابعه خبر داد و گفت: در ادامه برنامه‌های نظارتی اداره کل، ارزیابی عملکرد ادارات شهرستان‌ها نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این ارزیابی‌ها به صورت منطقه‌ای و با رویکرد آسیب‌شناسی، هم‌افزایی و ارتقای بهره‌وری انجام می‌شود تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و تکریم شایسته‌تر جامعه ایثارگری فراهم شود.

کد مطلب 6945078

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    نظرات

    • جعفر احمدی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      3 0
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      واقعا کیفیت خدمات درمانی به جانبازان و ایثارگران آنقدر زیاد است که قشر ایثارگران و خانواده شهدا را شرمنده می‌کنند. برای ویزیت پزشک که 700تومان می‌دهیم بیمه دی 420 تومان به ما می‌دهد و برای دارو 6میلیون می‌دهیم 3 الی 4 میلیون می‌دهند و الی آخر، در صورتی که در بیمه تکمیلی دی نوشته است فول درمان. اگر فول درمان این است نیمه فول چطوری هست. بلاخره بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانواده محترم شهدا و جانبازان را شرمنده می‌کند.
    • محسن علی ابادی بسیجی وجانباز۷۰درصددفاع مقدس IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      3 0
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      متاسفانه الان سالهاست که خانواده های شاهد با مسائل ومشکلات زیادی درگیرند وهیچ کسی هم جوابگو نیست. مثلا؛ باید بنیادبرای تحصیل دانش آموزان در پرداخت شهریه کمک کند،اما چندسال است که این کمک فقط وفقط برای دانش آموزانی است که در مدارس شاهد درس می‌خوانند پرداخت میشود!؟ ودانش آموزانی که به هردلیلی در مدارس غیرشاهد درس میخوانندباید خودشان هزینه وشهریه مدارس را بپردازند!چرا؟ من برای پسرم بعداز دوره ابتدایی سالی چند میلیون شهریه پرداخت کردم وبنیاد حتی یک ریال به من کمک نکرد! این وضع من جانباز۷۰درصد است .
    • حسین IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
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      جامعه ایثارگری انتظارداشتند حداقل دارو ودرمان برای انها رایگان شود درزمان جنگ با انواع سلاحهای شیمیایی موج انفجار شرایط بد اب وهوای وغیره حتی خواب راحت ندارند خوابهای بد میبینندمیپرند حالا همه با افزایش سن مشکلاتشان بیشتر شده هزینه دنداپزشکی خیلی گران شده ولی مسولین هیچ حمایتی نمیکنند همه درجنگ ۸ساله به نوعی اسیب دیده اند
    • غلامعلی ستوده IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
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      این حقیر جانباز و ایثارگر جنگ تحمیلی هستم و نامه بستری بیمارستان امام خمینی ایلام در زمان مجروحیت موجود هست که تا کنون هیچگونه ترتیب اثری برای اینجانب رسیدگی نشده و از مسعولین محترم جهت رضای خداوند متعال و نوع دوستی تقاضای مساعدت عاجزانه دارم من اله توفیق
    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      با سلام . در زمانی که دشمن به وطن حمله کرد و نیروی های انسانی که فقط نتها چیری که داشتن (جان ) بود گذاشتن.حال سئوال این است پس از گذشت پیش از ۴۰ سال برای آن دسته رزمندگانی که در دستگاهای دولتی نبودن چه کار کردید آیا گفتید پول درمانشان را از کجا آورداند یا هزینه زندگی را
    • فرخ IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      واقعا به دولت ومسئولان بنیاد جانبازان دست مریزاد باید گفت گوش من براثر انجام گلوله دشمن در جنک ۸ساله آسیب جدی دید و از سال ۹۶ برا گرفتن یه سمعک میگن شما تهیه کنید بنیاد بعد مدتی وجه رو به شما بر گشت میده آخه اگه میتونستم تهیه کنم به شما مراجعه نمیکردم
    • Ali IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      يا سلام ايا مديران محترم بنياد شهيد مطلع نيستند جامعه و آحاد جامعه از هر قشری زمانی به فعالیتهای فرهنگی توجه میکنند و پاسخ مثبت میدهند که مسئله معیشتی آنها مرتفع شود وقتی با حقوق و مزایای که دریافت میکنند حتی قادر به تأمین مایحتاج ضروری زندگی نیستند فعالیت‌های فرهنگی و هنری هیچ محلی از اعراب ندارد
    • کریم البوغبیش SE ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
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      باتوجه به زمان جنگ ۸ساله مدت ۱۷ماه درجه‌های جنگ خدمت مقدس سربازی راگذراندیم حالا نه شهید شدیم نه جانباز خلاصه آخر عمری یه کارت ایثار گری وکارت تکریم با کلی معطلی یعنی بعداز 4سال تحویل گرفتیم دریغ از یک ریال
    • جهانشاه اورکی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حضور مدیر کل محترم بنیاد شهید استان تهران اینجانب بدلیل سکونتم در استان تهران سه بار تقاضای انتقال پرونده جانبازیم را از استان همدان را داشتم برای تجهیزات پزشکی مشکل دارم جانباز بی حقوق هستم یکبار هم به شما نامه زدم ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد خواهشمندم رسیدگی فرمایید
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
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      سلام مانزدیک ده سال کارت ایثارگری داریم امان ازیک ریال بعد از اینکه بازنشستگان شدیم ‌کلا تعطیل شده مراجعه هم کردیم جواب درستی دریافت نکرديم

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