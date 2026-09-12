تبیرئی: رضایتمندی جامعه ایثارگری اولویت اصلی بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی عملکرد حوزه معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، احصای دقیق نقاط قوت و ضعف موجود و برنامهریزی برای رفع موانع احتمالی در مسیر افزایش رضایتمندی جامعه هدف است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران افزود: در این نشست، عملکرد بخشهای مختلف معاونت فرهنگی با هدف بازنگری در فرایندهای اجرایی و ارتقای سطح خدمترسانی به جامعه ایثارگری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت پویایی در اجرای برنامههای فرهنگی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات کیفی به خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران، اولویت اصلی بنیاد است و معاونت فرهنگی در این مسیر نقش کلیدی و محوری دارد.
تبیرئی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز دور جدید ارزیابی عملکرد ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای تابعه خبر داد و گفت: در ادامه برنامههای نظارتی اداره کل، ارزیابی عملکرد ادارات شهرستانها نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این ارزیابیها به صورت منطقهای و با رویکرد آسیبشناسی، همافزایی و ارتقای بهرهوری انجام میشود تا زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و تکریم شایستهتر جامعه ایثارگری فراهم شود.
نظر شما