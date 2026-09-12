به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: باید سازوکار ورود دانشآموزان به مدرسه از مرحله ثبتنام تا آغاز سال تحصیلی به شکلی مناسب طراحی شود تا دانشآموزان و والدین آنها با آرامش و آمادگی بیشتری این مرحله را پشت سر بگذارند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل تربیتی دانشآموزان، افزود: مربیان پرورشی باید نسبت به اخبار نادرست و مسائل روز جامعه توجیه باشند تا بتوانند در رفع شبهات و پاسخگویی به دغدغههای روزمره دانشآموزان نقش موثرتری ایفا کنند.
استاندار اردبیل، مدرسه را محور اصلی تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: مدرسه باید سرمشق و الگوی تعلیم و تربیت قرار گیرد و در کنار توجه به آموزش، امیدآفرینی در جوامع آموزشی نیز با جدیت دنبال شود.
امامی یگانه با بیان اینکه فضای اصلی مدرسه، آموزش است، ادامه داد: در برنامهریزیهای آموزشی و تربیتی باید از نظر و دیدگاه دانشآموزان نیز استفاده شود تا نگاه و مسائل نسل جدید در تصمیمگیریهای آموزشی موثر واقع افتاد.
وی همچنین با اشاره به دغدغههای معلمان، اظهار کرد: مسائل و دغدغههای معلمان از سوی دولت و مجلس پیگیری میشود و حاکمیت با حداکثر توان برای رفع مشکلات در این حوزه پای کار است.
استاندار اردبیل بر ضرورت تبیین نقش مردم و رزمندگان در دوران دفاع و مقابله با مشکلات تاکید کرد و گفت: تبیین حضور میدانی مردم و رزمندگان در مدارس برای دانشآموزان تبیین ضروری است تا نسل جدید با نقش و مشارکت مردم در برهههای مختلف آشنا شود.
امامی یگانه تصریح کرد: تقویت امید، پاسخگویی به دغدغههای دانشآموزان، توجه به کیفیت آموزش و تربیت و استفاده از ظرفیت معلمان و خانوادهها باید در برنامههای آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست از کتاب بسته تربیت و یادگیری نوگلان ایران رونمایی و از دانشآموزان مدالآور در المپیادهای علمی و ورزشی نیز تجلیل شد.
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