داوران مسابقه نمایش های رادیویی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مسعود فروتن، ایوب آقاخانی، جواد پیشگر، شکرخدا گودرزی و فریبا متخصص گروه داوری بخش مسابقه نمایش رادیویی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را تشکیل می دهند.

بخش نمایش های رادیویی از مجموعه برنامه های ویژه دبیرخانه فجر به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در سال جاری بوده و با همکاری و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار می شود.

۱۰ نمایش راه یافته به مرحله ی داوری، در سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه اجرا و همزمان به طور زنده از رادیو نمایش پخش خواهند شد.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.