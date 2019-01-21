آغاز سومین عرضه نفت خام در بورس انرژی/یک میلیون بشکه روی رینگ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عرضه محموله ۱ میلیون بشکه ای نفت خام در بورس انرژی طبق اطلاعیه بورس انرژی آغاز شد.

در نوبت اول عرضه نفت خام در بورس انرژی که در ششم آبانماه امسال انجام شد، جمعا ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام از محموله یک میلیون بشکه ای عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.

در نوبت دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی در بیستم آبانماه امسال هم در مجموع ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.

در سومین عرضه نفت که دقایقی قبل در بورس انرژی آغاز شده است، یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت پایه هر بشکه ۵۲.۴۲ آماده عرضه به مشتریان است.

با توجه به اینکه عرضه نفت در بورس، تجربه ای تازه در کشور ماست، کارشناسان شرط موفقیت این شیوه و استقبال بخش خصوصی از آن را تداوم عرضه نفت در بورس عنوان می کنند و معتقدند بی نظمی در عرضه و مستمر نبودن عرضه موجب می شود بخش خصوصی برای حضور در این عرصه اطمینان کافی نداشته باشد.

نماینده شرکت نفت: ساعت معامله تمدید شد

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت در بورس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه عرضه نفت خام سبک از ساعت ۲:۳۰ امروز در بورس انرژی آغاز شده است، گفت: تا این لحظه خریداری برای نفت اعلام آمادگی نکرده است و با تأیید شرکت ملی نفت ایران مجوز تمدید ساعت عرضه اخذ و به بورس انرژی اعلام شده است.

وی ادامه داد: میزان عرضه نفت خام یک میلیون بشکه نفت خام سبک است که کمترین حد سفارش خرید ۳۵ هزار بشکه بوده که خریداران می توانند با ضریب این پایه نفت بیشتری نیز خریداری کنند.

به گفته این مقام مسئول، شرکت ملی نفت هنوز مجوزی برای زمان پایان این عرضه اعلام نکرده است.ضمن اینکه اعلام حضور خریداران که تابع اطلاعیه شرکت ملی نفت هستند، بر عهده بورس انرژی است.

تبیانیان قیمت هر بشکه را بر اساس اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران ۵۲.۴۲ دلار اعلام کرد و اظهارداشت: در زمینه معاملات تابع قوانین بورس انرژی هستیم.