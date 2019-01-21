کودتا علیه مادورو/ کودتاچیان دستگیر شدند/ اوضاع تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک فرد مسلح که خود را از اعضای گارد ملی ونزوئلا معرفی کرده است، امروز دوشنبه با انتشار ویدئویی خواستار کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور شد!

بر اساس اعلام رویترز، در این ویدئو حضور نیروهای امنیتی ونزوئلا در مکان گارد ملی این کشور در کاراکاس مشهود است.

به گزارش ایندیپندنت، تعدادی از اعضای گارد ملی ونزوئلا علیه مادورو شورش کرده و خواستار کناره گیری وی شده اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی ونزوئلا از گاز اشک آور علیه کودتاچیان استفاده کرده اند.

برخی اخبار در این خصوص از درگیری در برخی خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا نیز خبر داده اند.

در همین رابطه، پایگاه خبری «ریپابلیکا» تعداد شرکت کنندگان در این کودتا را ۴۰ نفر عنوان کرده است.

ایندیپندنت هم اکنون در خبری فوری در این باره نوشت: شورش زمانی آغاز شد که گروهی از افراد مسلح با لباس نظامی اعلام کردند که مادورو را رئیس جمهوری این کشور نمی دانند.

فردی که خود را گروهبان «آرماندو فیگیرو» (Armando Figueroa) معرفی کرد با برعهده گرفتن مسئولیت شورش امروز با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی کنار رفتن مادورو از قدرت را خواستار شده است.

این درحالیست که در روزهای گذشته آمریکا رسمااز احتمال به رسمیت شناختن رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان «رئیس‌جمهوری قانونی» در ونزوئلا خبر داده بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت اطلاع رسانی ونزوئلا تا کنون به درخواست ها برای ارائه هرگونه اطلاعات در این خصوص پاسخی نداده است.

به گزارش ایندیپندنت، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان شرکت کننده در کودتا دستگیر شده اند و هم اکنون اوضاع در این کشور به ویژه در پایتخت تحت کنترل است.