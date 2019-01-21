به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیمی که در مجموع ۷ قهرمانی آسیا را در کارنامه داشتند با برتری ژاپنی‌ها به پایان رسید تا این تیم شرقی به جمع ۸ تیم برتر آسیا برسد.

ژاپنی‌ها در حالی به این مرحله راه یافتند که در هر چهار باری که به میدان رفتند، با پیروزی زمین مسابقه را ترک کردند. ژاپن که با ۴ قهرمانی، پر افتخار ترین تیم حاضر در این مسابقات است، در حالی همه دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشت که تمام پیروزی‌های این تیم اقتصادی و با حداقل نتیجه ممکن بوده است.

ژاپنی‌ها در نخستین بازی شان ترکمنستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دادند، سپس با حساب یک بر صفر بر عمان غلبه کردند و در سومین بازی شان هم توانستند با نتیجه ۲ بر یک از سد ازبکستان عبور کنند. آنها در چهارمین دیدارشان هم با نتیجه یک بر صفر عربستان را شکست دادند تا به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات صعود کنند.