تعیین تکلیف تعهدات ارزی تا۲ماه آینده/نیمی ازتسهیلات وصول نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت برای بررسی مشکل پرداخت تعهدات افرادی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، گفت: این افراد سه گروه هستند، نخست کسانی که تعهدات خود را به موقع ایفا کرده‌اند، گروه دوم افرادی که در سال ۹۱ با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت طبیعی مشکلاتی پیدا کرده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را ایفا کنند و گروه سوم افرادی که صادرات نداشته و تولیدشان ریالی است که این افراد نیز در تبدیل ارز و ایفای تعهد خود با مسائل و مشکلاتی مواجه شده اند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون ارسال می‌کند پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای کمک به افرادی که نتوانسته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد، افزود: پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی مشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه از حدود ۲۰ میلیارد دلار وام ارزی که پرداخت شده حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار هنوز وصول نشده است، ادامه داد: از رقم ۱۰.۵ میلیارد دلار حدود ۴ میلیارد مربوط به بخش خصوصی و مابقی مربوط به تعهدات شرکت‌های دولتی است.

همتی ضمن ابراز امیدواری از اینکه ظرف دو ماه آینده موضوع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و دولت به راه‌حل مشخصی در این باره دست یابند، تصریح کرد:امیدوارم تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت خیالشان در خصوص تعهدات ارزی راحت شود و بتوان یک بار برای همیشه معضل تعهد را که در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها باقی مانده حل کرد.