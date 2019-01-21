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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران خبرداد:

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران آخرین وضعیت پرداختی‌های اداره کل بیمه سلامت استان تهران به موسسات درمانی و مراکز طرف قرارداد را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش فرزین مدیرکل بیمه سلامت استان تهران اظهار کرد: خوشبختانه با اختصاص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی مطالبات سال ۹۶ در سرفصل های مختلف تسویه شده است به طوری که مطالبات پزشکان، درمانگاه‌ها، فیزیوتراپی‌ها، داروخانه‌های مستقل، داروخانه‌های دانشگاهی و  دیالیز تسویه شد.

وی با بیان اینکه مطالبات سال ۹۶ داروخانه‌های دولتی و خصوصی، پزشکان، درمانگاه و فیزیوتراپی به طور کامل تسویه شده است، گفت: همچنین مطالبات پاراکلینیک، آزمایشگاه و تصویربرداری فقط اسفند ماه سال ۹۶ باقی مانده است که امیدواریم تا اواسط بهمن ماه با اختصاص منابع به طور کامل تسویه شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران افزود: مطالبات بیمارستان‌های غیر دولتی و دانشگاهی نیز عمدتا تا آبان و آذر ماه ۹۶ تسویه شده و تنها ٣ تا ٤ ماه از مطالبات مراکز بیمارستانی غیر دانشگاهی باقی مانده است.

فرزین به پرداخت مطالبات سال ۹۷ نیز اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد مطالبات بخش دولتی به صورت علی‌الحساب تا آبان ماه پرداخت شده به طوری که اسناد شهریور نیز به طور قطعی به مراکز پرداخت شده است. همچنین مطالبات بیمارستان‌های غیردانشگاهی و غیر دولتی تا پایان شهریور ماه به طور کامل پرداخت شده است.

کد مطلب 4519848
مهناز قربانی مقانکی

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