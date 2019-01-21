آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش فرزین مدیرکل بیمه سلامت استان تهران اظهار کرد: خوشبختانه با اختصاص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی مطالبات سال ۹۶ در سرفصل های مختلف تسویه شده است به طوری که مطالبات پزشکان، درمانگاه‌ها، فیزیوتراپی‌ها، داروخانه‌های مستقل، داروخانه‌های دانشگاهی و دیالیز تسویه شد.

وی با بیان اینکه مطالبات سال ۹۶ داروخانه‌های دولتی و خصوصی، پزشکان، درمانگاه و فیزیوتراپی به طور کامل تسویه شده است، گفت: همچنین مطالبات پاراکلینیک، آزمایشگاه و تصویربرداری فقط اسفند ماه سال ۹۶ باقی مانده است که امیدواریم تا اواسط بهمن ماه با اختصاص منابع به طور کامل تسویه شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران افزود: مطالبات بیمارستان‌های غیر دولتی و دانشگاهی نیز عمدتا تا آبان و آذر ماه ۹۶ تسویه شده و تنها ٣ تا ٤ ماه از مطالبات مراکز بیمارستانی غیر دانشگاهی باقی مانده است.

فرزین به پرداخت مطالبات سال ۹۷ نیز اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد مطالبات بخش دولتی به صورت علی‌الحساب تا آبان ماه پرداخت شده به طوری که اسناد شهریور نیز به طور قطعی به مراکز پرداخت شده است. همچنین مطالبات بیمارستان‌های غیردانشگاهی و غیر دولتی تا پایان شهریور ماه به طور کامل پرداخت شده است.