رفع همپوشانی ۲.۳ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی و نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی در همایش مدیران استانی بیمه سلامت با اشاره به اینکه در سال ۹۵ مصارف نسبت به منابع ۸۰ درصد پیشی گرفته است، گفت: در سال ۹۵ بودجه ۴۴۰۰ میلیارد بود و چنانچه ۷ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ نمی شد با ۱۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه می شدیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های مهم سازمان بیمه سلامت عدم توازن منابع و مصارف است، گفت: سال گذشته مجلس مصوبه ای را برای بیماران خاص در نظر گرفت اما متاسفانه اعتباری برای آن دیده نشد و همچنین ماموریت سازمان بیمه سلامت، بیمه ۵ میلیون نفر بود که این رقم به ۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد هزینه های زیادی به سازمان تحمیل شود.

موهبتی با اشاره به اینکه باید تدوین و اجرای نظام ارزیابی وسع، با سرعت بیشتری انجام شود، گفت: سامانه ۱۶۶۶ برای ارتباط کارشناسان با بیمه شدگان برقرار شده و مردم از این طریق می توانند موضوعات خود را با ما درمیان بگذارند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: حذف دفترچه بیمه در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت و اجرای طرح استحقاق سنجی در بیمارستان ها از جمله اقداماتی بود که انجام شد و در حال حاضر نیز امضای دیجیتال را پیگیری می کنیم و از سوی دیگر رفع همپوشانی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی و ۸۰ هزار همپوشانی نیز با نیروهای مسلح از جمله اقدامات مهمی بوده که در سال جاری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه ۴۲۹ مورد راهنمای بالینی ابلاغ شده است، گفت: با اجرایی شدن این موضوع، ۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری صرفه جویی منابع داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه ۲۰ میلیون بار مراجعه به دفاتر پیشخوان انجام شده است، گفت: دفاتر پیشخوان ورودی مردم به سازمان هستند.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت صندوق بیمه ایرانیان قبل از طرح تحول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود گفت: بعد از راه اندازی صندوق بیمه همگانی، عده ای از بیمه شدگان که حداقل پرداختی را داشتند، به صندوق جدید آمدند و اینگونه بار مالی به ما تحمیل شد.

وی گفت: باید شرایط و محدودیت های مالی کشور را در نظر بگیریم و بر اساس آنها برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم تا نیازمندان و محرومان دچار مشکل نشوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه برنامه محدودیت مراجعه به مراکز دولتی اجرایی می شود، افزود: با اجرای این برنامه فردی که توان مالی مناسب دارد به مراکز خصوصی می تواند مراجعه کند و همین موضوع باعث شد ۴۴ درصد مراجعات ما کمتر شود.

وی گفت: نرخ ۷ درصد حق بیمه برای بیمه شدگان ما قابل قبول نیست در حالی که حق بیمه تامین اجتماعی ۹ درصد است که از این موضوع راضی نیستند.