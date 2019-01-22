عوارض بیمه رایگان/طرح تحول سلامت فرمول اقتصادی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، صبح سه شنبه در اجلاس مدیران کل سازمان بیمه سلامت، اظهارداشت: سال ۹۴ در سازمان برنامه و بودجه با طرح تحول سلامت و بیمه همگانی سلامت مواجه شدم و نامهای محرمانه به دکتر نوبخت نوشتم که میترسم عاقبت این ماجرا به مسکن مهر و یارانهها مبتلا شود، البته اگر تدبیر نکرده و هزینهها را مدیریت نکنیم.
وی افزود: به عنوان کسی که از سربازی تا ژنرالی نظام سلامت را طی کردم با این شرایط روبهرو شدیم. با درآمد ۵۰ تا ۶۰ دلاری نمیتوان گفت که بیمار هر جا دلش خواست برود و هر سرویسی بگیرد و پولش را دولت میدهد. یعنی نمیتوان همه اجناس را در ویترین گذاشت و به مشتری گفت هر کدام را که میخواهی بردار و پولش را ما میدهیم.
نمکی ادامه داد: بیمه مقتدر و ماندگار، بیمهای است که بتوانید از افراد به اندازه بضاعت بگیرید و به اندازه نیاز پس بدهید. یعنی اگر قرار باشد این هرم وارونه شود، دیگر بیمه پایداری نیست. در بیمه ماندگار باید اعضای مشارکت کننده در بیمه حداقل جوانتر، غنیتر و سالمتر باشند. یعنی وقتی کسی غنیتر و سالمتر است باید پرداخت کند تا خرج افرادی شود که بیمار هستند.
سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: فقط یکی از عوارض بیمه همگانی سلامت این بود که شخص قبلا از یک بیمه خویش فرما استفاده میکرد و تاجر بزرگی در بازار بود و حالا از بیمه رایگان استفاده میکند. بار سنگین ما این بود که مقدمات اجرا مثل پزشکی خانواده، راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت فراهم و اجرایی نشده بود. آزمون وسع و بررسی استحقاق کسانی که باید از منابع عمومی استفاده کنند نیز به شوخی گرفته شده بود و به این موارد پرداخته نشده بود. در نتیجه به همین علت است که هرچه در این چاه ویل پول میریزیم، باز هم بیمهها گرفتار هستند.
وی افزود: باید بستههای خدمتی به درستی تعریف و بازنگری شوند. باید داروهای تحت پوشش بیمه تعریف شوند. وقتی داروی تولید داخل وجود دارد، چرا باید داروی خارجی را با ۵ برابر قیمت بخریم و تحت پوشش بیمه ببریم. از طرفی یکی از مطالبات سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت موضوع نظام ارجاع و راهنماهای بالینی است. بیمه سلامت باید بتواند این موارد را پالایش و نظارت کند.
نمکی گفت: البته در همه شرایط باید محرومین در نظر گرفته شوند و به علت صرفه جویی نباید محرومین را از یاد ببریم. زیرا در غیر این صورت دیگر حکومت ضعفا و محرومین نیستیم. یعنی اگر بستهای بازنگری شده یا سقفی تعریف میشود، نباید منجر به دل شکسته شدن محرومین و دردمندان شود. از طرفی باید دفترچه بیمه سلامت منزلت داشته باشد و برای فقدان پشتوانه اقتصادی، نباید چک بی محل صادر شود. نباید چک صادر شود و بعد برود پشت باجه و برگردد. در غیر این صورت بیمه سلامت ارزشی ندارد. باید بستههایی تعریف شود که با منابع هماهنگی داشته باشد.
سرپرست وزارت بهداشت افزود: معتقد نیستم آقای موهبتی کارمند و فرمانبردار من است، بلکه سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است. من نمیتوانم به سازمان بیمه سلامت تکلیف کنم که خدمات را چطور بخرد، زیرا این سازمان هیئت مدیره دارد و خودشان باید تصمیم بگیرند. از طرفی باید به سمت خرید راهبردی خدمات سلامت حرکت کنیم.
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