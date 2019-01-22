عوارض بیمه رایگان/طرح تحول سلامت فرمول اقتصادی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، صبح سه شنبه در اجلاس مدیران کل سازمان بیمه سلامت، اظهارداشت: سال ۹۴ در سازمان برنامه و بودجه با طرح تحول سلامت و ‏بیمه همگانی سلامت مواجه شدم و نامه‌ای محرمانه به دکتر نوبخت نوشتم که می‌ترسم عاقبت این ماجرا به مسکن مهر و یارانه‌ها مبتلا ‏شود، البته اگر تدبیر نکرده و هزینه‌ها را مدیریت نکنیم.‏

وی افزود: به عنوان کسی که از سربازی تا ژنرالی نظام سلامت را طی کردم با این شرایط روبه‌رو شدیم. با درآمد ۵۰ تا ۶۰ ‏دلاری نمی‌توان گفت که بیمار هر جا دلش خواست برود و هر سرویسی بگیرد و پولش را دولت می‌دهد. یعنی نمی‌توان همه اجناس را ‏در ویترین گذاشت و به مشتری گفت هر کدام را که می‌خواهی بردار و پولش را ما می‌دهیم.‏

نمکی ادامه داد: بیمه مقتدر و ماندگار، بیمه‌ای است که بتوانید از افراد به اندازه بضاعت بگیرید و به اندازه نیاز پس بدهید. یعنی اگر ‏قرار باشد این هرم وارونه شود، دیگر بیمه پایداری نیست. در بیمه ماندگار باید اعضای مشارکت کننده در بیمه حداقل جوان‌تر، غنی‌تر ‏و سالم‌تر باشند. یعنی وقتی کسی غنی‌تر و سالم‌تر است باید پرداخت کند تا خرج افرادی شود که بیمار هستند.‏

سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: فقط یکی از عوارض بیمه همگانی سلامت این بود که شخص قبلا از یک بیمه خویش فرما ‏استفاده می‌کرد و تاجر بزرگی در بازار بود و حالا از بیمه رایگان استفاده می‌کند. بار سنگین ما این بود که مقدمات اجرا مثل پزشکی ‏خانواده، راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت فراهم و اجرایی نشده بود. آزمون وسع و بررسی استحقاق کسانی ‏که باید از منابع عمومی استفاده کنند نیز به شوخی گرفته شده بود و به این موارد پرداخته نشده بود. در نتیجه به همین علت است که ‏هرچه در این چاه ویل پول می‌ریزیم، باز هم بیمه‌ها گرفتار هستند.‏

وی افزود: باید بسته‌های خدمتی به درستی تعریف و بازنگری شوند. باید داروهای تحت پوشش بیمه تعریف شوند. وقتی داروی تولید ‏داخل وجود دارد، چرا باید داروی خارجی را با ۵ برابر قیمت بخریم و تحت پوشش بیمه ببریم. از طرفی یکی از مطالبات ‏سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت موضوع نظام ارجاع و راهنماهای بالینی است. بیمه سلامت باید بتواند این موارد را ‏پالایش و نظارت کند.‏

نمکی گفت: البته در همه شرایط باید محرومین در نظر گرفته شوند و به علت صرفه جویی نباید محرومین را از یاد ببریم. زیرا در ‏غیر این صورت دیگر حکومت ضعفا و محرومین نیستیم. یعنی اگر بسته‌ای بازنگری شده یا سقفی تعریف می‌شود، نباید منجر به دل ‏شکسته شدن محرومین و دردمندان شود. از طرفی باید دفترچه بیمه سلامت منزلت داشته باشد و برای فقدان پشتوانه اقتصادی، نباید ‏چک بی محل صادر شود. نباید چک صادر شود و بعد برود پشت باجه و برگردد. در غیر این صورت بیمه سلامت ارزشی ندارد. باید ‏بسته‌هایی تعریف شود که با منابع هماهنگی داشته باشد.‏

سرپرست وزارت بهداشت افزود: معتقد نیستم آقای موهبتی کارمند و فرمانبردار من است، بلکه سازمان بیمه سلامت یک سازمان ‏مستقل است. من نمی‌توانم به سازمان بیمه سلامت تکلیف کنم که خدمات را چطور بخرد، زیرا این سازمان هیئت مدیره دارد و ‏خودشان باید تصمیم بگیرند. از طرفی باید به سمت خرید راهبردی خدمات سلامت حرکت کنیم.