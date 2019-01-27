‏۴۹۶ ایده در نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزیان درباره نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت افزود: این رویداد در ۶ ‏محور برگزار شد که در موضوع «آموزش، پیش‌گیری و ارتقای سلامت» ۹۷ ایده، در موضوع «پوشش بیمه‌ای» ۳۵ ایده، در ‏موضوع «قوانین، مقررات و فرآیندها» ۴۱ ایده، در موضوع «کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت» ۱۱۳ ایده، در ‏موضوع «مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی» ۱۵۲ ایده و در موضوع «نظارت بر خدمات بیمه سلامت» ۵۸ ایده به دست ‏سازمان بیمه سلامت رسید.‏

وی ادامه داد: بیشترین تعداد ایده‌ها با ۳۱ درصد و ۱۵۲ مورد مربوط به موضوع «مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی» بود.‏

نوروزیان بیان کرد: همچنین تعداد ۳۱۹ ایده توسط همکاران سازمان بیمه سلامت و ۱۷۷ مورد نیز توسط نخبگان خارج از سازمان ‏به دست دبیرخانه این رویداد رسید. بیشترین ایده‌ها مربوط به استان کرمان با ۷۰ مورد و کمترین ایده‌ها مربوط به استان‌های یزد، ‏زنجان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با یک مورد است. استان آذربایجان شرقی با ۲۹ ایده در جایگاه دوم و ستاد سازمان بیمه ‏سلامت و استان اصفهان هر کدام با ۲۸ ایده در مقام سوم از لحاظ تعداد ایده‌های ارسالی هستند.‏

دبیر شورای سیاست گذاری و راهبردی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت درباره داوری این رویداد اظهار کرد: برای داوری ‏ایده‌ها در مرحله اول از مدلی که توسط دبیرخانه رویداد طراحی شده استفاده می‌شود. این مدل از سه معیار اصلی فرصت، مخاطرات ‏و پیچیدگی تشکیل شده که خود معیار اصلی فرصت از سه زیرمعیار پتانسیل تقاضا، پذیرش مخاطبین و وضعیت رقابت در قالب ۱۵ ‏سوال و معیار اصلی مخاطرات از دو زیر معیار مخاطرات بیرونی و مخاطرات استقرار در قالب ۱۱ سوال و در نهایت معیار اصلی ‏پیچیدگی از دو زیر معیار توانمندی‌های ضروری و منابع اساسی در قالب ۱۰ سوال تشکیل شده است. این مدل ۳۶ سوال دارد که ‏توسط ۲۰ داور منتخب در نرم افزار رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت بارگذاری شده و هریک از داوران به صورت اینترنتی ‏به ارزیابی ایده‌ها می‌پردازند و در صورتی که ایده‌های ارسالی در قالب جدول امتیازدهی از محدوده امتیاز بالای ۶۰ را دریافت کند ‏می‌تواند به مرحله بعد راه پیدا کند.‏

گفتنی‌ست نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت از ۱۵ آذر تا ۲۶ دی ماه برگزار شد و در حال حاضر در مرحله داوری ‏قرار دارد. مراسم اختتامیه این رویداد اواسط اسفند ماه ۹۷ برگزار و نفرات برتر معرفی می‌شوند.