‏۴۹۶ ایده در نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزیان درباره نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت افزود: این رویداد در ۶ محور برگزار شد که در موضوع «آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت» ۹۷ ایده، در موضوع «پوشش بیمهای» ۳۵ ایده، در موضوع «قوانین، مقررات و فرآیندها» ۴۱ ایده، در موضوع «کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت» ۱۱۳ ایده، در موضوع «مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی» ۱۵۲ ایده و در موضوع «نظارت بر خدمات بیمه سلامت» ۵۸ ایده به دست سازمان بیمه سلامت رسید.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد ایدهها با ۳۱ درصد و ۱۵۲ مورد مربوط به موضوع «مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی» بود.
نوروزیان بیان کرد: همچنین تعداد ۳۱۹ ایده توسط همکاران سازمان بیمه سلامت و ۱۷۷ مورد نیز توسط نخبگان خارج از سازمان به دست دبیرخانه این رویداد رسید. بیشترین ایدهها مربوط به استان کرمان با ۷۰ مورد و کمترین ایدهها مربوط به استانهای یزد، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با یک مورد است. استان آذربایجان شرقی با ۲۹ ایده در جایگاه دوم و ستاد سازمان بیمه سلامت و استان اصفهان هر کدام با ۲۸ ایده در مقام سوم از لحاظ تعداد ایدههای ارسالی هستند.
دبیر شورای سیاست گذاری و راهبردی نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت درباره داوری این رویداد اظهار کرد: برای داوری ایدهها در مرحله اول از مدلی که توسط دبیرخانه رویداد طراحی شده استفاده میشود. این مدل از سه معیار اصلی فرصت، مخاطرات و پیچیدگی تشکیل شده که خود معیار اصلی فرصت از سه زیرمعیار پتانسیل تقاضا، پذیرش مخاطبین و وضعیت رقابت در قالب ۱۵ سوال و معیار اصلی مخاطرات از دو زیر معیار مخاطرات بیرونی و مخاطرات استقرار در قالب ۱۱ سوال و در نهایت معیار اصلی پیچیدگی از دو زیر معیار توانمندیهای ضروری و منابع اساسی در قالب ۱۰ سوال تشکیل شده است. این مدل ۳۶ سوال دارد که توسط ۲۰ داور منتخب در نرم افزار رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت بارگذاری شده و هریک از داوران به صورت اینترنتی به ارزیابی ایدهها میپردازند و در صورتی که ایدههای ارسالی در قالب جدول امتیازدهی از محدوده امتیاز بالای ۶۰ را دریافت کند میتواند به مرحله بعد راه پیدا کند.
گفتنیست نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت از ۱۵ آذر تا ۲۶ دی ماه برگزار شد و در حال حاضر در مرحله داوری قرار دارد. مراسم اختتامیه این رویداد اواسط اسفند ماه ۹۷ برگزار و نفرات برتر معرفی میشوند.
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