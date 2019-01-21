عراقچی: اصلی ترین مشکل منطقه رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماچی پرز میسلاو لانگ معاون وزیر امور خارجه لهستان که در راس یک هیات سیاسی به منظور گفتگو و مذاکره با عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان وارد تهران شده است، امروز دوشنبه با همتای ایرانی خود در ارتباط با کنفرانس به اصطلاح صلح و امنیت خاورمیانه که با همکاری مشترک لهستان و آمریکا در ورشو، در بهمن ماه برگزار می شود، دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر امور خارجه لهستان در این دیدار با اشاره به سابقه بسیار خوب مناسبات دوجانبه و تاکید مجدد بر حمایت قاطع کشورش از برجام، در ارتباط با برگزاری نشست ورشو اظهار داشت: در این کنفرانس پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه در کلیت خود مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

وی تاکید کرد: لهستان معتقد است ایران بعنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه نقش موثری در شکل گیری تحولات منطقه دارد. هدف لهستان از برگزاری این کنفرانس کمک به حل مشکلات منطقه است و لهستان به عنوان دوست ایران اجازه نخواهد داد تا علیه ایران اقدامی صورت گیرد.

در این دیدار عراقچی نیز تاکید کرد: بحران خاورمیانه در اشغال گری رژیم صهیونیستی ریشه دارد و اصلی ترین مشکل منطقه رژیم صهیونیستی و سیاست های غاصبانه و سرکوبگرانه آن است؛ لذا تا زمانی که مردم فلسطین به حقوق مشروع خود نرسند، منطقه روی آرامش به خود نخواهید دید. اینکه چنین موضوع مهمی در دستور کار کنفرانس قرار نگرفته نشان دهنده یک سویه بودن این کنفرانس است و معلوم است که آمریکا اهداف دیگری را از برگزاری آن دنبال می کند.

عراقچی همچنین افزود: مشکل دیگر منطقه سیاست های ماجراجویانه دولت آمریکا است. در حالی که آمریکا در صدد نابودی برجام به عنوان تنها محصول دیپلماسی و مذاکره در این منطقه حساس است، چگونه می تواند ادعا کند که در پی حل مشکلات این منطقه است!؟



معاون سیاسی وزارت امور خارجه با غیرقابل قبول دانستن دلایل دولت لهستان در همراهی با دولت آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو تصریح کرد: دولت لهستان باید نیات واقعی دولت آمریکا از این کنفرانس را درک کرده و متوجه عواقب آن باشد.

عراقچی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال برقراری صلح و امنیت در منطقه بوده و این را در مبارزه با گروههای تروریستی همچون داعش به اثبات رسانده است؛ اما اجازه ائتلاف سازی علیه منافع خود را به هیچ کشوری در منطقه یا خارج از آن را نخواهد داد.