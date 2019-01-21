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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

بادامچیان:

۴۰ سال گذشته صحنه تلاش ابرقدرت ها برای ضربه زدن به انقلاب است

۴۰ سال گذشته صحنه تلاش ابرقدرت ها برای ضربه زدن به انقلاب است

ری- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ۴۰ سال گذشته صحنه تلاش ابرقدرت ها برای ضربه زدن به انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجدید میثاق اعضای حزب موتلفه اسلامی با آرمان های امام راحل طی سخنانی با اشاره به اوضاع جهانی گفت: مسلمانان می توانند، با حفظ اتحاد در برابر ابرقدرت ها و زورگویان منفعت طلب بایستند و زیر بار زور نروند و این اتحاد بین مسلمین از آرمان های امام راحل(ره) است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این که مردم جهان دیگر فریب سخنان و شعارهای دروغ ابرقدرت ها را نمی خورند، گفت: امروز در خود آمریکا نیز شاهد افزایش آمار مسلمانان بوده و نشانه های فروپاشی لیبرالیسم در غرب به خوبی به چشم می خورد و هر روز شاهد پیشرفت جایگاه تمدن نوین اسلامی در عرصه بین الملل هستیم.

بادامچیان با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: ابرقدرت ها در طول ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی با هر نوع ترفند و حیله ای قصد ضربه زدن به انقلاب اسلامی را داشتند، اما همواره توطئه‌های آن ها خنثی شد.

بادامچیان امام راحل را بیدارگر قرن دانست و گفت: روشنگری های امام سبب بیداری جهانیان شد و همین روشنگری ها است، که ابرقدرت ها را به اسلام هراسی و وارد کردن ضربه به اسلام واداشت، اما در این مسیر نیز شکست خوردند.

 

کد مطلب 4519944

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