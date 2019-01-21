به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ ایوب شرافتی، شامگاه دوشنبه در خصوص افزایش تصادفات درون شهری گلستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد افراد فوت شده در تصادفات شهری گلستان در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان این که تعداد مصدومان در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر است، افزود: مرکز استان با بیش از ۴۲ درصد افزایش تعداد نفرات جان باخته نسبت به سال قبل رتبه نخست تلفات تصادفات درون شهری را داشته و شهرستان‌های آزادشهر و علی‌آبادکتول هم به ترتیب در جایگاه های بعدی هستند.

شرافتی در خصوص علت تصادفات درون شهری چنین گفت: ۶۵ درصد حوادث درون شهری گلستان به علت عدم رعایت حق‌تقدم و عدم توجه به جلو در زمان رانندگی است.

وی با اشاره به تصادفات متعدد در محور ناهارخوران گرگان، ادامه داد: ۶۲ دستگاه دوربین برای ثبت تخلفات رانندگی و سرعت بالا در حین رانندگی در شهر گرگان نصب شده که از این تعداد دو دوربین در محور ناهارخوران قرار دارد.

شرافتی بیان کرد: سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه علت حوادث ترافیکی است و با توجه به افزایش تعداد خودرو و همچنین افزایش تعداد افراد گواهینامه دار، زیرساخت‌ها و معابر هم به تناسب آن ها باید تغییر کند.