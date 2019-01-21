رفع مشکلات مردم از مهمترین اولویت مدیران در ایلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایلام اظهار داشت: مدیران فقط به دنبال دادن پاسخ نه به مردم نباشند بلکه با ارائه راهکارهای جدید و نو برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند و با مثبت اندیشی نگاهی مصلحانه به مسائل داشته باشند.

وی اضافه کرد: مدیران حافظ منافع مردم باشند چرا که اگر این مردم نباشند هیچ یک از این پست ها و منصب ها پایدار نخواهد ماند و راه نجات استان ایلام رفع مشکلات و باز کردن گره کار مردم با استناد به نکات مثبت قوانین و ارائه راهکارهای مناسب است.

استاندار ایلام تصریح کرد: رسالت همه مدیران کل خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است و همه ما مأمور هستیم که مشکلات مردم را حل کنیم چرا که مردم پای صندوق های رأی رئیس جمهور را انتخاب کرده و براین اساس که ایشان وعده حل مشکلات مردم را داده است و نمایندگان نیز به وزرا رأی اعتماد داده اند که مشکلات را برطرف کنند.

وی در این جلسه با اشاره به مطلبی که اخیرا در نشریات انتشار یافته و در آن رتبه استان در بحث محیط کسب کار اشاره شد افزود: باید این آمار را مورد بررسی قرار داد که اگر درست است نسبت به رفع نقاط ضعف و بهبود محیط کسب و کار اقدام شود و اگر این آمار نادرست است با ارائه اطلاعات دقیق و کارشناسی شده نسبت به اصلاح آن نیز تلاش کنیم.

وی گفت: بنده بارها و بارها بیان کرده ام که مدیران با نگاه مثبت به دنبال قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی باشند که بتوان با آنها مشکلات مردم را رفع کرد.