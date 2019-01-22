محسن حموله، دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا با تصویب طرح معافیت مالیات ارزش افزوده، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی انگیزه تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی بسیار بالا خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک شاهد تولیدات فاخری در صنعت اسباب‌بازی در کشور خواهیم بود.

او ادامه داد: اسباب‌بازی کالای فرهنگی است و طرح معافیت از مالیات بر ارزش افزوده یک گام بسیار مهم و اساسی در صنعت اسباب‌بازی ایرانی خواهد بود و این که نمایندگان مجلس به این موضوع توجه داشته‌اند، بسیار جای خرسندی است. در حال حاضر و همزمان با طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش نیز در گام اول با دستور وزیر قرار است در ده استان کم‌برخوردار اتاق بازی و یادگیری را با اسباب‌بازی‌های ایرانی تجهیز کند و در این مرحله در هر استان ۱۰۰ مدرسه برای اولین بار اسباب‌بازی ایرانی را در مباحث آموزشی و کمک آموزشی مورد توجه قرار خواهند داد.

مدیر کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان افزود: این طرح نیز باعث رونق و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی خواهد شد و این که مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش به این موضوع مهم و تاثیرگذار در فرهنگ کودکان و نوجوانان و خانواده اهتمام داشته‌اند، مورد توجه تولیدکنندگان اسباب‌بازی و بخش خصوصی نیز خواهد بود و از این فرصت ایجاد شده در جهت تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز بازار استفاده خواهند کرد.

به گفته حموله، یکی از ثمرات ارزشمند اجرای طرح معافیت مالیات ارزش افزوده شفاف‌سازی در بازار اسباب‌بازی کشور خواهد بود، در حال حاضر به دلیل مباحث مالیاتی و شرایط اقتصادی کشور، خیلی از تولیدکنندگان و فعالان صنعت اسباب‌بازی تمایل ندارند به صورت شفاف در حوزه تولید معرفی شوند، در صورتی که این طرح مورد موافقت و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد آمار جامع و دقیقی در این صنعت ایجاد خواهد شد که باعث پیشرفت و توسعه روز افزون کسب و کار اسباب‌بازی‌های ایرانی خواهیم بود.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی اظهار کرد: با توجه به نقش تاثیرگذار اعضای شورای سیاست‌گذاری این دبیرخانه، اگر هر کدام از وزارتخانه‎ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه اسباب‌بازی، همانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت معدن تجارت و... نقش و وظایف خود را عملیاتی و پیگیری کنند از یک طرف شاهد ورود اسباب‌بازی‌هایی با مغایرت فرهنگی در سطح بازار نخواهیم بود و از طرف دیگر رشد و پیشرفت محصولات و تولیدکنندگان ایرانی در حوزه اسباب بازی را مشاهده خواهیم کرد.

حموله در پایان گفت: ما در شورای نظارت بر اسباب‌بازی آمادگی همکاری و تعامل با تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های هستیم که در رشد و اعتلای صنعت اسباب‌بازی گام برمی‌دارند. در حال حاضر در شورای نظارت بر اسباب‌بازی از سال ۱۳۸۱ تاکنون بیش از ۳۰۰۰ اسباب‌بازی ثبت و گواهی‌نامه گرفته است و همچنین از سال ۱۳۹۱ تا کنون بیش از ۶۰۰ اسباب‌بازی مجوز تولید دریافت کرده است در این شورا اسباب‌بازی‌ها تحت عناوین آموزشی و کمک آموزشی، رایانه‌ای و الکترونیکی، کمک درمانی، فکری، فرهنگی هنری ، حرکتی و مهارتی بررسی و مجوز دریافت می‌کنند.