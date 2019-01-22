به گزارش خبرنگار مهر، لئو روخاس از نوازندگان سرشناس فلوت و پن فلوت و نوازنده قطعه معروف «چوپان تنها» که فروردین ماه سال جاری برای اولین‌بار کنسرتی را با نام «پسر خورشید» به خوانندگی سیلویو دانزا خواننده آلمانی در مرکز همایش های برج میلاد تهران روی صحنه برد، روزهای شانزدهم و هفدهم اسفند ماه سال جاری نیز پس از چندین ماه کنسرت‌های دیگری را برای مخاطبان ایرانی عرضه خواهد کرد.

طبق اعلام سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت لئو روخاس، که به همت شرکت «رنگین کمان هنرجوان» برگزار می‌شود، قیمت بلیت‌های این برنامه از ۷۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

البته هنوز جزییات دقیقی درباره برگزاری کنسرت روخاس در ایران منتشر نشده اما به نظر می‌آید با توجه به حضور پرشمار طرفداران این نوازنده در ایران، کنسرت پیش روی وی بتواند با استقبال مخاطبان مواجه شود.

لئو روخاس متولد ۱۹۸۴ در اکوادور است. این موزیسین در فصل پنجم مسابقه استعدادیابی Das supertalent پیروز شد و بعد از آن به شهرت زیادی دست پیدا کرد و با آثارش در نقاط مختلف دنیا روی صحنه رفت. محیط زیست و ارتباط میان اجزای سازنده طبیعت نظیر خورشید و خاک و آباز جمله موضوعات آثار و کنسرت‌های لئو هستند و او معمولاً با استایل سرخپوستی کارهایش را معرفی و اجرا می‌کند.