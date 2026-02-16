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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

تقوی: ۳ سوداگر مرگ با ۲۱ کیلو هروئین دستگیر شدند

تقوی: ۳ سوداگر مرگ با ۲۱ کیلو هروئین دستگیر شدند

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۲۱ کیلو و ۱۴۰ گرم هروئین در عملیات مقتدرانه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی ظهر دوشنبه اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگین شهر موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی و با همکاری عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل ۳ قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ را در جاده اهر-مشگین شهر دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات ۲۱ کیلو و ۱۴۰ گرم هروئین کشف و ۳ دستگاه سواری مورد استفاده سوداگران مرگ توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند؛ گفت: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر است.

کد مطلب 6750547

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