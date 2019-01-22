به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز هیات نظارت حاشیه های ایجاد شده در مورد آقای سلمان خدادادی نماینده بوکان مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر اصالت فایل صوتی که در این باره پخش شده برای ما مشخص نیست و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: مدرکی هم به دست ما رسیده است که یکی از خانم ها قصد اخاذی از آقای خدادادی را داشته است. آن فرد اعلام کرده که باید «۵۰۰ میلیون تومان به حساب من واریز شود و اگر این کار را انجام ندهی آبرویت را خواهم برد».

وی ادامه داد: ما برای این تهدید سند داریم.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اظهارات این خانم جای شک و شبهه دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. آقای خدادادی هم در جلسه امروز حضور داشتند و توضیحاتی در مورد موضوعات پیش آمده ارائه و اعلام کردند. در این موضوعات بناست که به قوه قضائیه شکایت کنند.