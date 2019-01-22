برگزاری نمایشگاه عکس های هنری در بازار تاریخی اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی با اعلام این خبر اظهار داشت: بهره فرهنگی و هنری از آثار هنرمندان استان در اماکن تاریخی و فرهنگی یکی از راه هایی است که اداره کل میراث فرهنگی استان در نظر دارد هموار کند تا شاهد پیوند منسجم تری بین هنرمند، تاریخ و هویت باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: فاصله ای بی مفهوم بین هنرمندان و سازمان میراث فرهنگی ایجاد شده و تنها هنرمندان صنایع دستی را در پیوند با سازمان قرار داده در حالی که تخیل هر هنرمندی می تواند هویت ساز و آشتی دهنده هنر، فرهنگ و جامعه باشد.

ایزدی در ادامه گفت: برای نخستین بار نمایشگاه عکس های هنری بابک آب برین با موضوع شهید، تئاتر و مستند اجتماعی در سبک های هنری متفاوت در محل سرای مهر بازار تاریخی اراک برگزار می شود تا پیش درآمد همکاری هنرمندان و میراث فرهنگی در هویت سازی و پیوند فرهنگی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: معتقدیم که روح موجود در هنر می تواند شریان فرهنگ غنی در جامعه را جریان متناوبی بخشد تا بسیاری از معضلات فرهنگی از این رهرو کم شود. از این رو آمادگی داریم تا با همکاری اداره کل ارشاد از تمام توان تاریخی، گردشگری و محیطی استان در جهت نمایش آثار هنرمندان بهره بگیریم و در حقیقت فصل جدیدی را بین هنرمندان و ریشه های فرهنگی استان برقرار کنیم.