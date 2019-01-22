به گزارش خبرنگار مهر به نقل از استرِیت تایمز، روز سهشنبه ۳۰۰۰ سیاستمدار و مدیر اجرایی شرکتهای مهم دنیا، اجلاس اقتصادی سالانه خود در منطقه تفریحی سوئیس، داووس، را آغاز کردند تا علیرغم غیبت برخی از رهبران جهان، در مورد راهکارهایی برای چالشهای جهانی بحث و تبادل نظر کنند.
بولسونارو، رییسجمهور جدید راستگرای برزیل، عصر امروز اولین سخنرانی این اجلاس ۴ روزه را که در کوههای برفی سوئیس، برگزار میشود، انجام خواهد داد.
این اولین حضور بینالمللی بولسونارو، پس از سوگند رییسجمهوری وی در آغاز ژانویه، است. او پس از این که دونالد ترامپ، اعلام کرد به علت تعطیلی دولت، در این اجلاس حاضر نخواهد شد، توانست جایگاه سخنران اول این اجلاس مهم را به دست آورد.
نخستوزیر انگلیس، ترزا می و رییسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون هم اعلام کردهاند که در این اجلاس شرکت نمی کنند و به حلوفصل کردن مسائل سیاسی داخلی خود خواهند پرداخت.
غیبت آنها احتمالا باعث خواهد شد که توجه و تمرکز بیشتری متوجه شرکتکنندگانی مانند صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، نخستوزیر ژاپن، شینزو آبه و یا دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوتِرِش، شود.
طبق نظرسنجیها و پیشبینیهای به عمل آمده قبل از اجلاس داووس، کند شدن رشد اقتصادی جهان، پوپولیسم، تنشهای سیاسی، جنگ تجاری و مسیر نامشخص انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، در بین مهمترین نگرانیهای رهبران جهان قرار دارند.
موضوع رسمی اجلاس امسال، «جهانیسازی۴» است: شکل دادن به یک معماری جدید در عصر چهارمین تحول صنعتی جهان؛ چشماندازی از یک جهان به هم متصل که مشکل نابرابریهای اقتصادی را به نحوی حل کند که با تجارت و تولید جهانیسازیشده همراه باشد.
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