محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در غصب اراضی فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را ادامه سیاست نسلکشی فلسطینیان و در راستای طرح امحای استعماری فلسطین توصیف کرد و مسئولیت جامعه جهانی و همه دولتهای عضو سازمان ملل را برای مقابله با این وضعیت و پایان دادن به بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به محکومیت صریح این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی توسط سازمان همکاری اسلامی و اغلب کشورها، بر ضرورت اتخاذ اقدام قاطع و مؤثر از سوی سازمان ملل متحد برای ایفای مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود در قبال تداوم نقضهای فاحش حقوق مردم فلسطین بهویژه حق حیات و تعیین سرنوشت آنها تاکید کرد.
