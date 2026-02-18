۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در غصب اراضی فلسطینی در کرانه باختری

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی در مصادره و ثبت اراضی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به‌عنوان «املاک دولتی» تحت حاکمیت رژیم اشغالگر را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را ادامه سیاست نسل‌کشی فلسطینیان و در راستای طرح امحای استعماری فلسطین توصیف کرد و مسئولیت جامعه جهانی و همه دولت‌های عضو سازمان ملل را برای مقابله با این وضعیت و پایان‌ دادن به بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به محکومیت صریح این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی توسط سازمان همکاری اسلامی و اغلب کشورها، بر ضرورت اتخاذ اقدام قاطع و مؤثر از سوی سازمان ملل متحد برای ایفای مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال تداوم نقض‌های فاحش حقوق مردم فلسطین به‌ویژه حق حیات و تعیین سرنوشت آنها تاکید کرد.

